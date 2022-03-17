長片拍攝一鏡到底的電影為數不多，因此當導演菲利普巴倫提尼想要用這個模式製作《餐廳失控夜》時，他要克服的問題真的是多如牛毛，所幸最後呈現出來的驚人成果，讓《餐廳失控夜》的爛番茄評價高達99分，同時還獲得英國奧斯卡4項大獎提名，曾演出《猛毒：血蜘蛛》警探角色的史帝芬葛拉翰（Stephen Graham）飾演全片重心的主廚安迪，面對種種困境，觀眾跟著他的腳步看盡餐廳最忙碌一夜的人生百態。

導演菲利普巴倫提尼以演員出身，但是一直在演藝圈沒有太大發展機會又需要餬口維生，所以他和很多演員一樣選擇去餐廳打工，但他不是去端盤子，而是進入火熱滾燙的廚房十年磨一劍最後成就了他主廚地位。雖然當上了主廚，但是菲利普巴倫提尼當導演這件事卻念茲在茲，一直沒有自信的他最後因為母親驟逝，令他不得不加緊腳步，先在2018年完成了20分鐘一鏡到底的同名短片，再接再厲終於讓觀眾看到難度更高的劇情長片。

因為一鏡到底所以有很多魔鬼隱藏在細節中，導演菲利普巴倫提尼在腦中排練無數次的走位、對白和鏡頭的擺放位置。於此同時菲利普也讓演員直接到一星米其林餐廳實習，才能更熟悉餐飲文化。原本計劃在4天內做8次的一鏡到底完整拍攝，沒想到疫情打亂節奏，加上很多工作人員和演員也被迫離開，讓拍攝次數被砍半，雖然遇到疫情亂流由於演員與工作人員的默契和彼此的信任，最後導演挑出其中最完美的拍攝，讓《餐廳失控夜》終能呈現在觀眾面前。

拍攝一鏡到底不僅導演要躲在另外的房間不能到現場指揮大軍之外，還要忍住不能喊卡，加上美術、燈光、化妝、服裝等工作人員都還得把自己藏好，一有任何空檔趕緊出來調整。但是另外一個重要的元素就是攝影，他們使用了Sony Venice Camera，可以無縫接軌替換記憶卡與電池，這樣才能一鏡到底的完成這項艱鉅任務，因導演本身擁有10年的餐廳經驗，讓他能夠更清楚明白演員如何演得像主廚，顧客可能會引來的麻煩，同事間、餐廳老闆與員工的嫌隙，尤其是主廚要面對自己生活一團亂卻強作鎮定指揮其他廚師，終於遇到了壓倒駱駝的最後一根稻草的意外事件，整個過程涵蓋了許多人性善與惡都融入在這個餐廳的一個夜晚之中。