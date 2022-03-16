大地震瞬間畫面曝光

日本福島外海發生規模7.3有感地震，多地最大震度6級，影響東京都超過200萬戶停電。圖為日本豐島區停電畫面。（圖／路透社）

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東京電力公司指出，福島第一核電廠在強震發生後，辦公室大樓火災警報器啟動，另外，5號機組所在的大樓也有3個火災警報器啟動。相關人員正在確認是否有火警發生。

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東北新幹線傳出列車脫軌，地點位於福島-白時藏王區間。據乘客回報，列車第四、第五節車廂連結處受損，此列車原訂由東京開往仙台，詳細情況仍在確認中。

據了解，列車上約100名乘客，無人受傷。乘客表示，列車在一陣劇烈晃動後停車並且斷電，感覺座椅強烈晃動，身體都快被甩飛。

11:53

東京電力公司表示，福島第一核電廠輻射監測站沒有異常，正在確認反應爐及水處理器設備；宮城縣女川核電廠與福島第二核電廠經確認後也暫時無異常情況。

受強震影響，日本東京首都圈電車大延誤。（圖／翻攝JR東日本官網）

11:38

據JR東日本指出，受16日深夜東北地區7.3強震影響，東京都市區JR電車全線一度停運至當地時間23：55。‎

日本福島、宮城一帶外海發生規模7.3有感地震，日本各地都有明顯搖晃，多地最大震度達6級強震度，日本氣象廳已發布海嘯警報，預計高度約1公尺。其中宮城縣北部、宮城縣南部、中通、福島縣、濱通、福島縣都達到6級強震度，而在宮城縣中部也有6級弱震度。

據了解，宮城縣核電廠因強震暫時關閉，目前正在檢查福島第一核電廠、第二核電廠是否有因地震受影響。日本多地區有傳出停電災情，光東京都即有約209萬房屋受影響。