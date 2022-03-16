《正常發揮》

烏克蘭南部城鎮梅利托波爾市長費多羅夫、遭俄羅斯軍隊綁架，俄軍隨即在當地扶植一名新市長；烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯正試圖在烏克蘭各地建立新的「偽共和國」，以分裂烏克蘭。前民進黨立委郭正亮表示，俄羅斯已經在做兩件事，會很麻煩：俄羅斯把佔領的城市或者是州，開始變成傀儡政府，以及讓烏東地區的俄羅斯人自己成立軍隊，大烏東變成實質獨立。

郭正亮16日在中天政論節目《正常發揮》中表示，俄羅斯已經在做兩件事，而這兩件事很麻煩。俄羅斯把佔領的城市或者是州，開始變成傀儡政府，已有兩個城市出現市長；然後赫爾松更嚴重，赫爾松要行使公投，這是第三個共和國。烏克蘭不談地位問題，俄羅斯就讓它們一個一個搞獨立，一個一個成立傀儡政府，像頓內茨克和盧甘斯克清除烏克蘭軍隊到一定的程度，就宣布獨立了。

郭正亮接著表示，俄羅斯開始組織烏東地區的俄羅斯人，自己成立軍隊，像頓內茨克就成立了俄羅斯第一軍，這是標準獨立運動的作法。到時俄羅斯軍隊會撤出，頓內茨克就有自己的軍隊。俄羅斯就可以跟歐美說，它並沒有占領；但是軍隊就是俄羅斯輔導成立的，提供設備、軍火，還有退役軍人當顧問。

郭正亮指出，烏克蘭如果一直不跟俄羅斯談，俄羅斯就會一步一步做下去，結果就會變成大烏東實質獨立，烏克蘭實質分裂成兩個國家，只是烏克蘭不承認，但是也管不到。歐美一定也不承認，這就叫克里米亞2.0。