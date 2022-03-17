影史百大驚悚電影代表《破膽三次》經過40年的等待，4K駭人再現登上大銀幕，也成了今年金馬奇幻影展影迷許願片單之一，該片由恐怖大師喬丹堤（Joe Dante）執導，當年以150萬美金的低預算成本創造1790萬美金的票房，因而催生七部續集，更帶動往後狼人跟恐怖片的模仿風潮。

擅長拍攝B級片的喬丹堤1978年跟風《大白鯊》拍出《食人魚》打響名號，1981年再以《破膽三次》打敗《鬼店》、《夜霧殺機》等片拿下土星獎最佳恐怖片，從當時最大的邪教事件出發設計劇本情節，用封閉小鎮打造狼人社區，最大爭議莫過於飾演英國彩色電影史上首位女狼人的伊麗莎白布魯克斯（Elisabeth Brooks）當時不知曉會在大銀幕上展現全裸的胴體，但她邪惡又美麗的女狼人形象也成為經典，大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）也深深被這部電影給迷住，後來更挑選喬丹堤執導《小精靈》讓他打進好萊塢。

伊麗莎白布魯克斯飾演女狼人。（台北双喜電影提供）

女主角蒂華勒斯（Dee Wallace）在片中更攜手現實生活的老公克里斯多福史東（Christopher Stone）扮演夫妻，克里斯多福更因被狼人襲擊而變身成狼人，蒂華勒斯在電影飾演一個敏感的女性，她也因此片得到史匹柏讚賞，並出演《E.T. 外星人》當茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）的媽媽，以《隔山有眼》、《外星通緝者》等片成了「尖叫女王」，演藝事業至今不衰。《破膽三次》一直是喬丹堤的代表作之一，但當時因為技術關係畫質讓導演非常失望，因此在40週年能完成4K版本讓喬丹堤非常開心。台灣也將於4月15日上映。

該片劇情講述洛杉磯發生連續凶殺案件，被害者的屍體像被野獸啃咬過一樣支離破碎，新聞女記者凱倫（蒂華勒斯飾）公開與兇嫌艾迪（勞勃皮卡多飾）見面，警察在危險之際射殺犯人解救凱倫，但她卻因此遭受噩夢的摧殘，在電視台心理學家建議下前往渡假村接受治療，但精神狀態因令人毛骨悚然的居民以及每夜淒厲狼嚎聲而每況愈下，神秘的野獸襲擊了凱倫的丈夫比爾（克里斯多福飾），一名性感又神秘的女子（伊麗莎白布魯克斯飾）虎視眈眈，恐怖的凹嗚狼人殺揭開序幕。