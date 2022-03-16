印度神童阿南德去年底預言，2022年3月到4月間可能會有嚴重的經濟問題發生，結果2月24日俄羅斯就入侵烏克蘭，戰事打到3月中都還沒結束，加上全球經濟制裁俄羅斯，經濟大受影響，全球股市劇烈波動，讓外界驚呼阿南德又再度命中。此外，阿南德日前也提到，3月16日將是「決定性的一天」對此，有網友表示「日本發生7級大地震，東京200萬戶大停電，夠準！」

阿南德最新預言影片指出，「卡拉薩爾帕瑜伽（Kala Sarpa Yoga，印度星盤）」正影響世界，將會造成3、4月間股市、經濟非常強大且嚴重的崩盤，並指出3個關鍵時間，首先是3月16日將是「決定性的一天」，股市將從最牛市的位置離開，預示市場將達到平衡，有巨大改變，指出若富人愈富、窮人愈窮的狀況持續，經濟將一直亂下去。

阿南德說，第2個關鍵時間是4月4日，屆時火星和土星合相，火星力量極為強烈，將進一步增加經濟問題的強度，預言有更大災難來臨，經濟更嚴峻。最後一個關鍵時間在4月13日，黃金和白銀將大漲，白銀價格會創歷史新高，一直到2022年底經濟才會開始好轉。

對此，有網友16日晚間在PTT八掛版發文詢問，「3月16日都要過完了，印度神童說的大事呢？」對此，有網友留言表示「日本發生大地震，夠準」、「東京停電了」、「就你愛問，地震了吧！」、「這算造口業嗎」。

值得注意的是，日本東北外海16日晚間11點35分(台灣時間10點35分)發生規模7.3大地震，最大震度6級，其中以宮城、福島搖晃最劇烈，半個本州地區有感，日本氣象廳也立即發布這兩個地區的海嘯警告，預估會有1公尺高的海嘯抵達。目前因為地震也造成關東地區粗估超過200萬戶停電，許多電車營運也陷入停駛。