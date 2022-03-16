57歲知名作家、主持人吳淡如，近年從螢光幕轉戰podcast，也時常在臉書分享所見所聞，今（16日）她透露到醫院做每年例行性的CT檢查，因為曾驗出肺部有20個結節，且母親及其姐妹都有肺癌病史。

吳淡如今（16日）在臉書回憶7年前，母親到醫院檢查就被診斷第四期肺腺癌，醫師得知母親的所有姐妹都得過肺癌，立即開單要吳淡如做進一步檢查，「結果發現20個結節，唉喲好多啊……還好都小於0.5公分。」由於很難分辨好壞，吳淡如得每年做例行性的CT檢查，今天她一如往常地到醫院做斷層，所幸「安全過關、沒有長大」，她便吃鹹酥雞和剉冰犒賞自己。

吳淡如透露這7年來，比自己年紀大的表親們發病比例很高，「幾乎都是肺癌，他們未必有抽煙，也大多生活在好山好水的宜蘭，不能夠用空氣污染來解釋……這就是DNA的力量囉。」她反思這20個肺部小白點帶來的啟示，就是過去自己的個性較憂鬱、文青，現在變得只會不開心2分鐘，避免憂鬱傷及肺，更正面地表示：「感謝這些小白點，它們讓我非常照顧自己，也很注意補充足夠營養，在乎我的免疫力。當然更應該謝謝醫生啦！」

最後，吳淡如強調自己除了體脂肪太高，其餘一切正常，絕對沒有要拿病搏同情，只希望藉由自身經歷，提醒每個中年人都要記得做健康檢查。