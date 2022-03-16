南韓新人女團「NMIXX」和人氣女團「TWICE」同屬經紀公司JYP娛樂，TWICE的周子瑜正是來自台灣的國民正妹、巧克力甜心。而NMIXX上(2)月22日甫出道就以亮眼外型和超強歌舞實力擄獲大批新鮮粉絲，其中18歲成員「Sullyoon」更是屢屢成為話題焦點，不科學美貌讓網友讚嘆「像從漫畫裡走出來」；前(14)日傳出Sullyoon確診新冠肺炎，JYP娛樂發聲明說她已經完成2劑疫苗接種，目前只有低燒和喉嚨痛等輕微症。

JYP娛樂前(14)日發聲明表示，該公司的當紅新女團NMIXX成員「Sullyoon」確診新冠肺炎（COVID-19），既定的演藝工作及宣傳行程暫告中止；JYP娛樂透露，Sullyoon已經完成2劑新冠疫苗接種，目前除了低燒和喉嚨痛外沒有其他症狀，已中斷所有行程進行自我隔離和治療。

網友曾對比周子瑜和Sullyoon新舊照片，一較顏值高下。（圖／取自《on.cc東網》）

NMIXX最近勤跑音樂節目宣傳新歌《O.O》，昨(15)日SBS《人氣歌謠》節目中公開了成員們的側拍照，即使沒有對著鏡頭擺拍，Sullyoon依舊仙氣十足，尤其巴掌小臉外加水汪汪大眼，超高顏值讓網友忍不住直呼：「這程度的話是特效吧」、「太會拍了」、「是漫畫女主角本人啊～」。

SBS音樂節目《人氣歌謠》公開Sullyoon的側拍照。（翻攝自the qoo）

JYP娛樂新女團NMIXX甫一問世，官方就上傳一支影片公開新成員Sullyoon，片中可見她表演唱跳歌曲〈滿月〉，擁有大眼挺鼻和小巧臉蛋的她氣質甜美，引來網友狂讚長得像子瑜、Sana的綜合體，引發討論。另有人起底Sullyoon本來是Woollim娛樂的練習生，後來才轉到JYP娛樂旗下，國小時還當過學生會長。