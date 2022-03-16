印度神童阿南德預言，3月16日時會有大事發生，當日經濟、能源將受到影響，股市有可能崩盤，財富版圖會大轉移，打破「窮人更窮、富人更富」的局面。網紅「視網膜」表示，印度神童預言窮人會一夕暴富，只要追著太陽往西邊飛，大家都還有機會。

視網膜16日在臉書貼文表示，印度神童預言3月16日股市崩盤、窮人會一夕暴富，距離16日結束還有一點點時間，只要追著太陽往西邊飛，大家都還有機會。

視網膜也在留言區表示，「然後美股一直漲，讓印度咖哩也感到相當地緊張」、「記得去買彩券，因為一券在手，希望無窮」、「沒有暴富的你們，全都是富人，不要假了」。

網友紛紛表示，「期待著一夕暴富落空，還是在床上翻身比較容易啊！」、「說好的暴富呢？」、「有人暴富了嗎？」、「說好的窮人翻身呢？我等一整天了」、「如果沒有暴富，表示自己還不夠窮，要檢討」。也有網友質疑，「這跟某些預測地震的人一樣，三不五時就說會地震，當碰巧被他矇中時，就會被拿來大做文章說是神預測」。