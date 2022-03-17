俄羅斯辣模薇德勒（Gretta Vedler）遭到前男友殺害。

俄羅斯驚傳駭人聽聞的箱屍命案，23歲辣模薇德勒（Gretta Vedler）過去曾公開痛批俄羅斯總統普丁是「精神病患」，近期她被發現已經遇害，還被塞進行李箱裡，遇害一年才被發現。警方追查到兇手是薇德勒的前男友，因金錢糾紛殺害女友，還伴屍3天，令人震驚的是，兇嫌在犯案後持續用薇德勒的社群帳號發布照片，導致這起命案直到近期才破案。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、俄羅斯「新西伯利亞新聞」報導，俄羅斯警方12日在西部利佩茨克（Lipetsk）地區一間鄉間別墅的車庫裡發現薇德勒的遺體，當時她的遺體就被塞在一輛轎車後車廂的一個行李箱裡，遇害時間超過一年，同齡的23歲前男友科羅文（Dmitry Korovin）坦承犯案。

俄羅斯辣模薇德勒（Gretta Vedler）遭到前男友殺害，嫌犯模擬犯案手法。

報導指出，薇德勒是在2021年2月遭到殺害，科羅文陳述，兩人投宿莫斯科一間旅館後因為金錢糾紛發生爭執，為了讓薇德勒冷靜下來，他將女方推到床上勒死她，然後又把薇德勒摔到地上，接著就自行上床睡覺，他稱，直到第2天才意識到自己殺了人。

科羅文稱，他在房間裡陪伴薇德勒的屍體3天，思考該如何處置遺體，於是他買了一個行李箱，將薇德勒的遺體塞進箱子裡，他接著開車，把裝有遺體的行李箱載到莫斯科以南約300英里（482公里）遠的利佩茨克，並且將行李箱塞進後車廂，薇德勒就這樣躺在行李箱裡超過一年。

Gretta Vedler who called Putin "a psychopath" was found in a suitcase a year after going missing. She was killed by her boyfriend during an argument.



Putin is so vicious person that I feel like he is behind every murder.https://t.co/OzLC8LNrGE — NIJΛT (@GurbanovNijat) March 15, 2022

為了不讓其他朋友起疑，科羅文還登入薇德勒的Instagram帳號替她發文、貼出照片，甚至還以薇德勒的身份和朋友聊天，強調兩人的關係已經改善，讓朋友們相信薇德勒還活著。

不過仍舊有朋友起疑，住在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的部落客佛斯特（Evgeniy Foster）就請在莫斯科的友人代為報案尋人，才促使警方調查這起案件。俄羅斯檢調也公布科羅文模擬犯案的畫面。

實際上薇德勒在遇害前就已經向友人們透露人身安全受威脅，包括抱怨科羅文經常毆打她，要她買伏特加。友人報案時指出，一名男子偷走薇德勒的15萬盧布，還威脅薇德勒不准報警。

報導指出，薇德勒來自利佩茨克，大學就讀經濟系，但喜愛心理學，她在莫斯科參加選美比賽並進入模特兒圈。

值得注意的是，薇德勒遇害前一個月才在網路上發文，公開痛罵普丁是精神病患，還大膽預測普丁「加強俄羅斯完整性」的目標將以眼淚收場。

她的貼文指出，有鑑於普丁在童年時期遭遇的屈辱，再加上礙於他的身型他無法捍衛自己，因此並不意外他後來加入了蘇聯國家安全委員會（KGB）。她說童年時期經歷的恐懼及膽怯讓普丁發展出謹慎、克制、缺乏溝通的特質，她更大膽表示在普丁身上看到「明顯的精神病及社會病態。」

她說：「對於精神病患來說，不斷體驗生活的滿足及銳度是很重要的，所以他們熱愛冒險、強烈的經驗、強烈的溝通、強烈的活動—一種緊張且不斷變化的生活。」

雖然薇德勒生前曾痛批普丁，不過報導指出，她的死與政治立場無關。

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