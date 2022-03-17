2018年《傳染病雜誌》（The Journal of Infectious Diseases）一項研究發現，六個月以內的嬰兒如果感染了呼吸道融合病毒，長大之後居然氣喘的機率極低；反之，六個月以上才第一次感染此病毒的孩子，長大後氣喘的機率可高出七倍！

你沒看錯，六個月內！現在的寶寶，出生後一年內都保護的無微不至，照顧者甚至又戴口罩又洗手的，誰家的嬰兒可以這麼不小心，會在襁褓時期，就感染呼吸道融合病毒？

不過時光倒轉五十年，當時候許多農村家庭，一屋子住了十幾個人，病毒傳來傳去乃家常便飯，若有嬰兒六個月內感染病毒，似乎也是稀鬆平常之事。不像我這種，從小住在都市公寓，小家庭長大的孩子，到了將近兩歲才感染到上述的呼吸道融合病毒，毫無意外的，我就成為那個變成氣喘的小孩。

2013年一項瑞典的研究發現，媽媽們若習慣於用自己的舌頭清潔奶嘴，然後塞入寶寶嘴裡（難以想像吧！），可以養出比較不過敏的小孩。2016年紐西蘭的研究也發現，那些喜歡吃手、咬指甲的寶寶，長大後過敏機率也較低。對照現代父母每天用酒精消毒奶嘴，或者隨身攜帶三支乾淨奶嘴的習慣，以及整天喝止小孩「不要吃手，髒髒」的教養文化，這些研究結果顯得格外令人錯愕！

該髒的時候髒，該乾淨的時候還是要乾淨

我並沒有要怪罪現代父母，事實上追求乾淨生活的目標並沒有錯，但凡事過猶不及，太乾淨導致過敏疾病，太髒又可能會感染致病菌，要拿捏適當的分寸，真的有夠難！而且現代人除了怕孩子感染之外，也擔心他們吃到環境中的「毒」，比如說重金屬，塑化劑等等，這又是另一個不同面向的考量。

不過說老實話，以兒科醫師的角度而言，那些會致命且沒藥醫的病菌，通常都有疫苗可保護；至於其他沒有疫苗的細菌感染，也幾乎都有抗生素可治療，漏網之魚其實少之又少。至於重金屬、塑化劑的暴露，只要買東西的時候好好做功課，購買經過國家認證的無毒玩具、文具或餐具，就可以大幅減少生活中吃下肚的毒。

因此，如果孩子都有按時接種疫苗，而且家中也有盡量減塑，那麼以下是我建議的中庸之道：

1.在自己家裡，除非有家人正在生病，否則不需刻意環境消毒，也不用阻止孩子吃手。

2.除非家人正在感冒生病，否則彼此臉頰、額頭親吻，對孩子的免疫系統是良好的刺激。但是閒雜人等，還是不可親吻別人家的小孩！

3.在公共場合，則需保持洗手習慣，並且在吃飯前消毒環境、餐具，這些作法並沒有錯。

4.有人飼養的動物，一起玩玩沒關係，野狗野貓則否。

5.視覺上的髒污，比如說泥巴髒兮兮，食物殘渣油膩膩，美術顏料……，家長如果可以忍受的話，還是睜一隻眼，閉一隻眼吧！

6.最後一點：塵蟎、黴菌、揮發性有機物質、和各種吃下肚的化學物質，這些壞東西只會讓孩子的過敏惡化，並不會鍛鍊孩子的抵抗力變得更好，所以接下來書本所寫的內容，還是要認真做喔！

(本文摘自《從現在開始，帶孩子遠離過敏》/親子天下)

【內容簡介】大人讀知識、小孩聽故事，過敏故事有聲書由黃醫師親自獻聲，加上Derma丹麥德瑪有機水嫩洗髮沐浴露親子攜手戰勝過敏！

連續兩年奪得「台灣醫療報導奬」的黃瑽寧，以最新的科學研究為基礎，更新兒童過敏用藥與照護方法，讓居家抗敏同步跟上最新醫療發展。

抗敏要成功，小孩需配合，全書附10支過敏故事，從故事中協助孩子認識過敏，成為親子溝通抗敏的潤滑劑，幫助孩子甘心樂意落實抗敏生活。

每當有病人問黃瑽寧醫師：過敏會不會免疫、根治？

答案是：不會

這答案令人沮喪，但你可以選擇與它和平相處！

究竟該如何與過敏和平相處？

透過這本提供全方位過敏的知識書，讀者從黃瑽寧醫師淺顯易懂的文字之中，清楚了解過敏體質誘發的原因，以及疾病產生的型態。

生活作息的改變╳環境的改變╳合宜的調理╳吃健康的食物╳適當的用藥

讓惱人的過敏控制得宜，夏天喝冰水、冰啤酒，冬天去滑雪都沒問題，全家擺脫過敏的困擾與煩惱。

【作者簡介】黃瑽寧

基督徒，育有一子一女。台大臨床醫學博士，現為馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師、《親子天下》雜誌專欄作家、童書作家、好消息電視台《愛+好醫生》節目主持人、前任衛生福利部疾病管制署諮詢委員。

曾榮獲2014博客來年度十大暢銷作家，著有《安心做父母，在愛裡無懼》、《黃瑽寧醫師的第一套劇本式繪本：阿布與小樂系列》、《發燒免驚！搞懂流感、腸病毒，小兒生病不心慌》、《從現在開始，帶孩子遠離過敏》、《輕鬆當爸媽，孩子更健康》、《身教》等書。並於2020與2021年奪得「台灣醫療報導獎」。