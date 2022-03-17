傳統高血壓定義以「收縮壓140(mmHg)／舒張壓90(mmHg)」為基準，但根據近期研究發現，尤其是中老年熟齡者，如果能將血壓控制在130/80以下，可降低超過兩成的心血管風險。台灣高血壓學會正著手研擬新版「高血壓治療指引」，其中將有兩項與現行指引不同的重要改變，其一是將高血壓標準，由現行數值140/90 ，下修為130/80，且適用於所有病人。

●熟齡族血壓高一點是正常的？醫疾呼：錯誤觀念

台灣高血壓學會教育委員會主委鄭浩民指出，網傳熟齡者因本身老化，因此「血壓比年輕人高一點是正常的」，這是錯誤而危險的想法。依據過往文獻統計，控制好高血壓，可使心血管疾病死亡風險減少2成，腦中風風險減少4成，心臟衰竭風險減少5成。

以現行台灣「高血壓治療指引」來看，正常人的血壓收縮壓應小於120且舒張壓應小於80，且兩指標都須達標，任一超標都屬異常。如果血壓來到140/90，就屬高血壓。

根據台大醫院心血管中心王宗道醫師所參與歷時3年的跨國合作研究發現，中老年華人若能將收縮壓控制130/80以下，心血管疾病風險會下降26%、急性心衰竭風險更能大降逾7成。即將在今年五月出版的台灣新版「高血壓治療指引」中，預計就會將高血壓標準降為130/80mmHg。

●避免「白袍症候群」誤判數值 「居家血壓」將成就醫依循

血壓數值既然是心血管健康的重要指標，現行的到院量測血壓、以在院量測數據診治高血壓的醫療方式，也將有所改變。鄭浩民醫師指出，許多人覺得在醫院量測的血壓都偏高，往往是受到「白袍症候群」效應的影響。

所謂「白袍症候群」，是指患者在醫院時情緒較為緊繃、見到醫護人員感到緊張，或剛匆忙到院還沒有休息就量測血壓、心跳，測出的數值往往有所偏頗。鄭浩民醫師強調，新版「高血壓治療指引」與舊版的第二項不同，就是會建議將門診血壓數值改為「居家量測血壓紀錄」，讓數值更為精確。

●居家正確量血壓 掌握722原則

新竹馬偕醫院心臟外科主任蘇上豪醫師提醒，居家量測血壓時，務必掌握722原則：每周量測7天、早上2次、晚上2次，可以左右手都量，並以一周平均數值為基準。

正確量血壓。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●血壓忽高忽低也不行！遵照醫囑勿自行停藥 日常飲食有準則

成人滿18歲後，都該養成居家定時量血壓的習慣。尤其有高血壓家族史，又屬肥胖體型者，更要從年輕時就開始調整生活型態。日常採低油、低糖、低鹽及高纖飲食，拒菸酒、避免加工及醃漬食品、選擇新鮮的原型食物，並且維持適度運動，每天至少運動30分鐘，才是做好血壓管理的重要關鍵。

調控血壓的健康飲食習慣。(資料來源/衛福部國健署《高血壓防治手冊》)

此外，已是高血壓以及合併其他慢性疾病患者及熟齡族，血壓控制更為重要。不但要落實良好生活型態，更要遵照醫囑規律服藥，切勿擅自停藥。醫師強調，血壓若是忽高忽低，更容易誘發心血管重症或導致暈倒、跌倒等意外，不可不慎。