布丁＋鮮奶是許多人心目中的絕配組合，但你有想過布丁和鮮奶應該要怎麼組合最好吃嗎？瑞穗鮮乳和統一布丁近日針對逾百位小朋友進行「你的布丁鮮奶靈魂比例」的趣味調查，從「布丁要不要攪碎？」、「鮮奶要加多少？」、「布丁的焦糖要留還是去掉？」多個製作細節測試小朋友的喜好。昨日瑞穗鮮乳在FB粉專公布調查結果，竟是由「布丁就要攪碎派」獲得壓倒性勝利，引起網友熱烈討論。

爸媽必看！103位小朋友票選「布丁鮮奶」要這樣吃

瑞穗鮮乳和統一布丁近期共同發布「你的布丁鮮奶靈魂比例大調查」問卷，由「布丁就要攪碎」、「布丁必須整顆吃」、「少掉焦糖清爽乳香」、「我就要重乳」四個派別激烈角逐小朋友心中的最愛，總共收集了103位3到12歲的小朋友回覆，最終由「布丁就要攪碎吃：瑞穗鮮乳230ml+統一布丁半顆切塊攪碎」獲得62.1%小朋友的熱烈支持，成為小朋友們心中的「布丁鮮奶靈魂比例」！

瑞穗鮮乳將問卷調查結果公布於官方Facebook粉絲專頁，貼文一出立刻吸引關注，不少「布丁必須整顆吃」派別的網友崩潰表示「小朋友！阿姨告訴你布丁真的不能攪碎啊」、「用兩瓶230ml的鮮奶量才最對味！」，也有多位網友笑說「我家孩子真的看到布丁都一定會攪碎吃」，意外引發討論，意外釣出許多小孩忍不住會玩食物的家長互相取暖。

零失手布丁+鮮奶怎麼搭都好吃 3秒就可上桌成家長常做點心清單

布丁鮮奶不只小朋友愛吃，同時又可以攝取到鮮奶的鈣質和營養、家長準備起來也很方便，讓它成為家中常見熱門小點心。這次瑞穗鮮乳和統一布丁的問卷祭出了四種布丁鮮奶食譜，包含「布丁就要攪碎」：鮮奶230ml加布丁半顆，切塊攪碎喝、「布丁必須整顆吃」：鮮奶230ml加布丁一顆，不切直接吃、「少掉焦糖清爽乳香」：鮮奶290ml加布丁一顆去焦糖，低甜也好吃、「我就要重乳」：鮮奶400ml加布丁半顆，重乳派就是我。雖然由布丁攪碎派奪冠，但四種選項其實都各有擁護者，網友也紛紛留言分享自己心目中的靈魂比例，無論是哪個比例或作法，只要輕鬆地把布丁加入鮮奶裡，馬上就搖身一變，成為最簡單又美味的孩童下午茶！

瑞穗鮮乳和統一布丁的問卷祭出了四種布丁鮮奶食譜，成為最簡單又美味的孩童下午茶。/瑞穗鮮乳提供

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