性行為不只是伴侶之間的魚水之歡，也被視為一種運動型態，過程中會增加熱量消耗與心率上升。不過，進行性愛時的身體會達到多大運動量？性愛是否可以當成幫助減肥的運動？男女之間是否有所差異？文獻回顧分析給出了初步答案。

●性愛消耗多少熱量？ 研究分析：只約100大卡

西班牙阿爾梅里牙大學（University of Almería）健康研究中心運動科學講師José M. Oliva-Lozano等人在《Archives of Sexual Behavior》性行為研究期刊發表了文獻回顧分析，一共搜集目前為止與性行為的生理需求、運動消耗有關的18項研究。

(圖/潮健康提供)

結果顯示，每次性行為的運動量約會消耗100大卡（等於6個MET），可歸類於中等強度運動（如慢跑、慢速游泳、划船），平均心率可提升至90-130 bpm 之間，最高心率可達170bpm。過程中，男性的平均心率皆高於女性。平均性愛進行時間為18分鐘至32分鐘之間。

●性行為姿勢四足交疊 血壓上升幅度最高

Lozano等人在數據中發現，性愛時雙方的姿勢會不斷改變，這種循環式的運動，需要相對的關節活動力，女性特別需要髖關節的屈伸、延展和外旋，而男性在側臥姿勢時會產生最大的腰椎屈伸運動度。

(圖/潮健康提供)

有鑑於不同姿勢的體位對關節的壓力不同，一些性愛體位可能不適合用於腰痛、髖關節病變或是肩部受傷的人。研究發現，進行「女上男下」的姿勢時，女性的最高心率會高於男性的最高心率。性愛姿勢中最容易升高血壓的姿勢是類似狗爬式、身體交疊的「四足姿勢」。

另外，曾有心血管疾病的族群，在經過16周的運動訓練之後，性行為時的平均心率從127bpm會降低到120bpm，顯示規律運動會對心血管疾病患者產生心臟、血壓相關保護作用。提醒這群人在進行性愛活動之前，應先考慮適當的運動鍛鍊。

整體而言，這是首先關於性行為的身體活動需求與消耗的文獻回顧分析，不過影響性行為的因素眾多，包括參與者的健康狀態、姿勢、持續時間、性別。唯可發現到髖關節運動是性行為中最頻繁出現的主要姿勢，而某些體位可能增加腰痛、臀部疼痛的風險。

不過，由於缺乏更具規模的樣本量以提高回顧研究的廣度及深度，而且大多數研究都是分析男性身體需求，女性統計數據相對較少。文獻中也缺乏多樣性研究，並未將不同性向者的性行為資料納入考量，都是該項研究的局限所在。

性愛前有吃這種藥物 注意嚴重危險低血壓

不過，規律的性生活確實可能對健康有益，哈佛大學醫學院外科教授 Michael O’Leary 曾表示，性行為實際消耗的體力很少，時間也短，相當於快走、打掃的程度，因此即便有心臟疾病的人也可適當進行性行為。但是如果有服用硝酸鹽類的心臟藥物，應先諮詢心臟內科醫師，避免危險性的低血壓發生。

另外，性行為也可能導致背痛問題加重，有背痛的人在性愛過程中要避免向後彎曲脊椎的姿勢，盡量保持臀部可以適當彎曲的姿勢，減輕下背部的壓力，或是將枕頭放在大腿、膝蓋下方都有幫助。背痛症狀嚴重時，最好不要長時間並劇烈地發生性行為。