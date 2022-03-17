近年政府積極都市更新，特別整頓交通串連，進而提升區域發展、人潮及金流。以鶯歌區為例，未來將連接捷運板南線頂埔站，以及桃園捷運綠線的北捷三鶯線現正施工中，再加上未來桃園鐵路地下化增設鳳鳴車站，使區域享有雙鐵利多，增值潛力絕佳。

鳳鳴重劃區總開發面積50.7公頃，為民間自辦重劃區，位處桃園市、新北市交界，所屬新北市門牌，且鄰近龜山工業區，知名品牌可口可樂、台達電等多家大廠皆位於此。鄰近生活圈為鶯桃路、桃鶯路、大湖路、永和街等，其中鶯桃路商圈發展成熟，生活機能佳。

桃鶯路商圈(現場實景輔以電腦美化)。(圖/和曜心綻提供)

鶯歌區重大建設中，最讓人津津樂道的即是北捷三鶯線與台鐵鳳鳴站。過去鳳鳴重劃區缺乏聯外交通動線，目前北捷三鶯線、台鐵鳳鳴臨時站皆緊密施工中，北捷三鶯線預計112年底完工，臨時站則是預計113年11月完工啟動，屆時交通宛如打通任督二脈，暢行無阻；此外，開車5分鐘內即達國道2號大湳交流道，前進台北市信義區約35分鐘，交通優勢強勁。

鳳鳴臨時站。(圖/截自交通部鐵道局臉書)

由和耀建設投資興建的「和耀·心綻」，基地位置即位於鳳鳴重劃區，享有重劃區整齊街廓、鬧中取靜、雙面臨路，坐擁核心站前商業預定地第一環及學校預定地，還鄰近鳳福貓頭鷹公園、逗逗龍主題公園及腹地8800坪正在規劃中的公四公園，綠覆率高；生活機能則仰賴鄰近的鶯桃路商圈及黃昏市場，日常採買無虞。

鳳福貓頭鷹公園。(圖/和曜心綻提供)

現場副理李御瑋表示，近年台灣房市熱度不減，鶯歌鳳鳴地區擁有雙鐵、交流道、新興重劃區等利多且價格相對親民，吸引許多首購族及置產客前來詢問，除鶯歌在地區域客之外，桃園及國三沿線來客也相當踴躍。

「和耀·心綻」基地面積1292.22坪，棟戶規劃為3棟、190戶住家及6戶店面；樓層規劃地上11層、地下4層，平面式車位207個；坪數規劃為24~26坪二房、31~36坪三房及26、29坪的2+1房。公設部分為挑高大廳、交誼廳、健身房、瑜珈教室及水景大中庭。

和耀建設於鳳鳴重劃區新推案「和耀·心綻」。(圖/和曜心綻提供)

一個區域的發展與否，關鍵在於交通是否暢通，北捷三鶯線及台鐵鳳鳴站的興建，未來將全面串聯北台灣，屆時站點沿線區域的發展能量勢必爆發。買房卡位不等人，若要自住、置產，不妨考慮增值力道強勁的「和耀·心綻」。

和耀·心綻

接待中心：新北市鶯歌區鳳七路、龍三路交接處路口

賞屋專線：02-2677-1088