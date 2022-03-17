資深氣象主播李富城即使卸下主播職務，還是常在在FB針對時事與政治分享看法。李富城發表令人驚訝的宣言：他自承目前有輕微失智的傾向。李富城現年86歲，他在FB說明因喪偶，加上疫情，生活驟變，自己感到走向憂鬱與自閉，希望能突破並減緩腳步，且出現輕微失智症狀。

●失智症樣態多元 血液難以到達腦部也會失智

詹求孚診所詹求孚醫師表示，失智症除了大家所熟知慢性退化型的阿茲海默症外，還有第2大類型的失智症是血管性失智症，其發生原因為腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡，造成智力減退、甚至認知能力下降。此時若再加上三高控制不佳，血管硬化程度就會變得更嚴重，當血液無法到達末梢神經時，器官組織就會慢慢衰退，人就容易忘東忘西。

●衛福部國健署：失智10大警訊 記得關心你的長輩

1.記憶力減退到影響生活：例如重複購物、忘記自己要做的事。

2.無法做原本熟悉的事：例如曾是數學老師卻不會加減乘除。

3.對影像或空間有理解障礙：例如認不出鏡中的自己。

4.計畫或解決問題有困難：例如不能處理帳單。

5.對地點有混淆：因此不少長者時常在自家附近迷路。

6.言語表達或書寫有困難：例如說不出「手錶」，而會說成「手上的時鐘」。

7.東西擺放錯亂且找不到：例如衣服放冰箱，放完後完全找不到。

8.判斷力變差或減弱：小心！詐騙集團的最愛。

9.失去社交活動。

10.情緒個性改變。

●預防失智有方法 趨吉避凶都要做

北醫附醫神經內科醫師蔡睿蘋分享預防失智症的口訣：「趨吉避凶」。針對「趨吉」方面，就是要增加大腦的保護因子，包括：多動腦、多運動、採地中海飲食，多社會參與，可以儲存「腦本」。

至於「避凶」則是要遠離失智症的危險因子，有三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）問題的患者應接受治療控制，調整飲食、運動以維持正常血壓、血糖及膽固醇。騎單車或機車時，應戴好安全帽保護頭部，避免任何會讓頭部受傷的機會。癮君子應要戒菸，可以尋求戒菸門診協助。要遠離憂鬱，可以透過運動、瑜珈等方式釋放壓力。