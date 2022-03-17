很多人因為怕黑，睡覺時得開著燈，或是開著電視就睡著了。不過《美國醫學會內科醫學期刊》的研究發現，喜歡這樣做的人，尤其是女性，增胖5公斤的風險增加17％，即使控制睡眠時數、飲食和運動等影響因素，肥胖率還是較高。

●增胖5公斤風險增加17％

這項研究共追蹤44000位美國女性，長達5年的調查，根據他們接觸夜間人造光源進行分類，從小夜燈、收音機電子鐘、電視等各種光源分析。結果發現，在研究的5年內，睡覺習慣開燈或開電視的人，增胖5公斤的風險增加17％。

研究人員指出，他們認為，燈光可能會抑制褪黑激素分泌，進而打亂生理時鐘及飲食習慣，光線也可能是「慢性壓力源」，擾亂在調節食物攝取發揮作用的醣皮質素等壓力荷爾蒙的分泌，或可能影響新陳代謝的機制。還有個壞處是：開燈睡，使夜晚的睡眠品質變差。

●看看專家怎麼說

新光醫院睡眠中心主任林嘉謨表示，在睡眠治療中，一直認為在睡覺時的燈光，會對睡眠產生影響，光線的調整會干擾生理時鐘，也會影響生理週期，尤其女性的體質比較敏感，週遭的環境對女性的影響也比較大。

這個研究發現，光線除了影響睡眠以外，還會引起發胖，很可能是光線影響了體內的褪黑激素，褪黑激素和人體代謝有關，一直有研究認為，睡眠好的人比較瘦，

睡眠差的人的瘦體素和肥胖素的代謝受到干擾，新陳代謝比較慢，而且又容易肚子餓，很可能是因此而容易變胖。

他提醒，近期的許多研究不只建議睡覺關燈，臥室也不建議放電視，有睡眠困擾的人，連手機、平板電腦等3C產品，在睡前都不應該使用。