每個人面對愛情的態度差異很大，星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、雙魚座、天秤座、射手座給人濫情的感覺，他們很難在同一人身邊定下來，總是遊走在不同的曖昧關係間，讓他們的愛顯得很廉價。

▍1.雙子座

雖然雙子座幽默風趣，交往初期很快樂，但是他們太過於喜新厭舊，喜歡追求新鮮感，談戀愛時很難長時間把注意力放在同一人身上，剛認識時總是想要跟對方膩在一起，等到熱戀期過後就開始吃碗裡看碗外，想從其他人身上獲得樂趣，給人一種濫情的感覺。

▍2.雙魚座

雙魚座是標準的戀愛腦，他們的世界裡不能沒有愛情，而且他們天生具有浪漫因子，對於戀愛有許多幻想，希望戀人能滿足自己對愛情的所有想像，如果另一半無法達成他們的願望，雙魚座就會開始從其他人身上尋找自己渴求的那種悸動，為了滿足對愛情的想像，他們顯得有些濫情。

▍3.天秤座

天秤座很在乎自己的形象，會把外表打理乾淨，努力維持優雅的氣質，外加他們擅長社交，所以桃花運一直都很旺，但是他們其實不知道自己真正想要跟怎樣的伴侶在一起，又不好意思斷然拒絕別人，彷彿把自己的感情像切蛋糕一樣分給好多人，不自覺之下給人濫情的印象。

▍4.射手座

射手座的愛情觀比較隨便，面對追求者，只要不討厭對方，他們就覺得能試著交往看看，真正在一起以後，發現沒有心動的感覺，又立刻把人甩掉，因此傷害到很多愛他的人。外加射手座既想要自由自在的生活，又想享受愛情的甜蜜，所以總是流連在一段又一段的關係中，不負責任又濫情。