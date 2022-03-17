整座城都在搖！日本福島7.3大地震 瞬間畫面曝光 民眾尖叫站不穩

日本東北外海16日晚間發生規模7.3強震，深度60公里，引發全球矚目，其中以宮城、福島震度最大，達到「6強」，超過半個本州有感，日本氣象廳初步研判，恐為11年前311大地震餘震，而事實上過去2年也都有實例。

2021年2月13日晚間11點多，同樣是福島縣外海，也同樣發生規模7.3地震，深度55公里，造成85萬戶停電，當時日本氣象廳經過1天的分析後，認為地震原因與地點都雷同，在隔天(14日)定調為2011年的311大地震之餘震，引發熱烈討論。此外，2020年6月25日凌晨4點47分，千葉縣外海發生規模6.1地震，當時也被日本氣象廳認定為311餘震。

當時前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋受訪時就指出，以廣義而言，並沒有特別的時間限定，因此若地震發生原因與地點都雷同的話，的確可以稱之為餘震。

郭鎧紋補充表示，台灣921大地震後，車籠埔斷層也曾陸續發生過地震，但台灣因為有補償辦法，超過時間後就不會再定義為餘震。