燒烤吃一半打起來！男站超高出腳猛踹 被害者反應超詭異（取自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

烤個肉也能一言不合打起來！網路上一段影片遭大肆討論，1名男子在燒烤店對旁邊的友人大打出手、出拳又出腳，被打男子被打後臉上呈現呆滯、放空並念念有詞嚇壞網友；網友笑說「精力旺盛！送去烏克蘭好了」、「動一動消化，等等才能吃更多」、「演得有點假」。

有網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」分享一段抖音影片，1名白衣男子竟在燒肉店朝另1名男子毆打，白衣男先是用拳頭猛捶對方的頭部，接著又出腳猛踢對方身體，隨後才被身旁朋友抱住制止，他被架在旁邊時還有展現笑容，而被打得黑衣男子反應也相當奇怪。

網路上一段影片遭大肆討論，1名男子在燒烤店對旁邊的友人大打出手，出拳又出腳，被打男子被打後臉上呈現呆滯、放空念念有詞嚇壞網友。（翻攝自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

影片中，黑衣男子被不斷毆打後，從原本的反抗變成「眼神呆滯」放空看向一方，口中似乎念念有詞，在影片最後又展現笑容，2人的衝突原因不得而知，但影片引起大肆討論。

網友紛紛留言「萬一一個沒站穩站到烤網」、「吃飽飯運動一下，很合理」、「喝蘋果多還能嗨到這樣，佩服」、「精力旺盛！送去烏克蘭好了」、「動一動消化，等等才能吃更多」、「黑衣服應該說了一句『你在抓癢嗎？』所以大家都笑了」、「猴子打架」、「被打跟打人的感覺都憨憨的」、「打人的、被打的都在笑，可不可以認真點」、「演得有點假」、「肉都還沒上在幹嘛」、「屁孩吃飯吃到一半發瘋也是很正常的」。