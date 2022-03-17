1名人妻昨（16）上網抱怨丈夫整日在外騎重機、不顧家庭，甚至揹了百萬車貸，還瞞著她買24800元的車靴，她曬出洗衣服時找到的發票，痛批婚姻已走不下去；沒想到昨深夜該丈夫也發文澄清不是事實，他說平時都與妻子在一起，每月都會帶家人出遊、陪伴孩子，痛批妻子扭曲事實、汙衊他。

該名人妻在臉書「爆怨公社」發文稱，她每天下班就照顧孩子，而丈夫卻經常騎重機外出，還揹了100多萬車貸，丈夫說許多改車是老闆免費送的，日前她洗衣時發現1張24800元發票，丈夫瞞著她買了車靴，讓她深感不受尊重，痛批丈夫假日不是在賽車場就是跟朋友在山上騎車，感嘆說「這婚姻真的還走的下去嗎」。

人妻稱丈夫經常騎重機外出，還揹了100多萬車貸，日前她洗衣時發現1張24800元發票，丈夫瞞著她買了車靴，讓她深感不受尊重。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

此篇文章在網路上被大肆討論，沒想到昨晚深夜，該名丈夫也現身臉書社團發文，澄清自己並沒有像妻子說的如此不堪，他強調平常與妻子均分上班時間，而他從去年12月到現在只去了4次賽道活動，他平時幾乎都跟妻子在一起、輪流顧孩子，也會交給岳母照顧；而車貸與裝備價錢屬實，他認為因為有關於安全，所以願意砸多一點錢。

該丈夫發文澄清，「該給的、該做的、該付的、該存的，我都有提供給我的家庭」，每個月都會帶家人出遊，抱怨妻子只有稍有不滿就會上網爆料，卻幾乎不是事實。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該丈夫強調，「該給的、該做的、該付的、該存的，我都有提供給我的家庭」，每個月都會帶家人出遊，認為婚姻不該扼殺全部興趣，抱怨妻子只有稍有不滿就會上網爆料，卻幾乎不是事實；其他網友則留言說「家務事真的只有當事人清楚」、「通常這種，我都勸離不勸和」、「變成各說各話了」。

丈夫澄清文章全文：

1.每天上班？我們有櫃檯不需要她輪班上班

頂多補她們放假時間，而且我跟他均分上班時間

2. 12月到今年3月底總共要去3次加3月底在一次半天

賽道活動，然後這幾天妳沒有上班 我有先櫃檯講過

3.我們2個小孩不是都她顧 也沒有都她載上下課

是岳母幫忙顧居多 沒上班時我載兒子上下課

平時我根本就跟我老婆每天在一起

輪流顧小兒子有上班再給岳母幫忙

車貸確實100多萬我還有兩間房貸

皮衣安全帽車靴確實好幾萬

這是關於自己安全的東西 我選擇好一點的

我車靴磨破了 才去買一雙

我沒有告訴她我買車靴確實我不對

但是我沒有因為這些而讓我們經濟陷入困難

也沒有打腫臉充胖子

該給的 該做的 該付的 該存的 我都有提供給我的家庭

然後每個月只要有時間或者有先排行程

就會帶小孩老婆出去

不像她講的我都放他們在家

我除了出去騎車 基本上都在家裡陪她們或者有排活動就帶他們出去

不然就是在工作

我也只有這種休閒活動而已

難道婚姻就是要扼殺全部興趣

真的認識我的人就知道我多怕他

突然像這樣Po一大篇然後搞的上新聞

而且講的基本上有一半還不是真的

已經溝通過好多次了 家務事我們自己解決

講不聽

一有不滿就Po上爆系