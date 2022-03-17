張景嵐自創保養品牌，滿嘴事業經。（menomeno提供）

張景嵐自創保養品牌，滿嘴事業經。（menomeno提供）

張景嵐自創保養品牌，滿嘴事業經。（menomeno提供）

張景嵐花7位數自創保養品牌「meno meno」，她創業過程親力親為，面對廠商時也沒洩露藝人身分，僅自稱「張小姐」，難免遇上被兇、被不耐煩與無視情況，她昨受訪時坦言雖然錯愕，事後嘴角卻上揚：「因為這樣比較像人！」還笑說這樣被對待，讓她有進步動力，也能避免自己淪為「身邊都宦官的老闆」。

她3年前就為了品牌特別花數萬元學費報名工研院保養品調製課程，還以「神農嚐百草」心態，親身體驗各品牌產品，然後與保養品調製博士及生技團隊共同研發出全系列無香精、無毒、高效能產品，其中面膜和洗臉液已經上市。但33歲滿口生意經的她對感情卻沒這麼大的熱忱。她透露感情呈現空窗，雖然身邊總不乏追求者，但她目前很享受單身，笑說：「我手機22年沒換，但不要打給我！」

她說進入一段關係前，會有很長的觀察期，例如首任男友約會9個月才交往，一旦在一起，她就會把另一半當家人看待，掏出赤裸裸真心對待，有個人類圖專家形容她的內心狀態是「一開門，就能看到臥房，她還裸體躺在床上」，要不就全然拒絕，要不就全然敞開，張景嵐笑說：「朋友要我別再梭哈了，不要全給。」

她曾和棒棒堂成員小煜交往，2018年底分手，之後曾有約會對象，但沒談戀愛。看似公主的她，最怕對方講出「我養妳」這種大男人主義的話，她說：「我不怕死，但怕沒認真活過，很怕別人剝奪我的生活，要我在家相夫教子，那還是當朋友就好。」

張景嵐也提到自己的品牌「meno meno」，唸起來諧音像是「沒腦沒腦」，她有一套自己的翻譯解讀：「我為了產品燒腦，換來大家沒腦保養。」產品強調「減法」設計跟保養，她自己也實踐斷捨離的重要。

她提到自己2015年後，每年都在搬家，至今搬了6次家，每次搬家，都會丟掉不少雜物，她還講了一段頗有哲理的話：「居住環境就像內心縮影，每次做家事，能夠順便梳理情緒和節奏。」然而她這樣一直搬家，只是為了找出自己到底適合哪個區域，她目前最滿意蛋黃區的大安區，是否要準備買房？她說自己不是付不出頭期款，而是不希望失去選擇權，現在只要抗通膨做別的投資即可，擔心買房之後會失去自由。