俄羅斯入侵烏克蘭戰爭已進入第4周，雙方軍事仍處於僵持狀態。雖然時間愈拖愈久，大部份人依然認為俄軍最終將獲勝，但愈來愈多的人對此持懷疑態度。俄軍這一戰打得出乎全世界意料之外，可以歸納出3大因素：1.俄軍沒有做好打一場硬仗的充足準備；2.普丁與他的軍事幕僚都沒有打過大型戰爭的經驗；3.烏克蘭民眾與軍隊在2014年克里米亞戰敗後有很大的變化。這些因素將會使普丁輸掉這場戰爭，即使俄烏最後達成停戰協議，或許表面上俄羅斯沒輸，但實際上是烏克蘭贏了這場戰爭。它將是烏克蘭真正的立國之戰，成為傳諸後世的國族永恆記憶。

普丁每次感受到領導地位動搖，就會挑一些小國打仗，例如只有100萬人口車臣，或只有400萬人格魯吉亞，但這次打烏克蘭可能要踢到鐵板了 。（圖／路透）

從純粹軍事與政治觀點分析，普丁這場戰爭可說是高估俄羅斯、低估烏克蘭、錯估國際形勢，有可能成為他掌權以來最大的挫折。戰爭結果後，莫斯科可能還會出現一波官場巨震，會有不少與這次戰爭相關的或不相關的官員下台。外界已有人猜測，最先受影響的應該就是國防部與軍方高層。

烏克蘭大城市馬立波遭俄軍大規模轟炸而滿目瘡痍，但烏軍抵抗意志仍極堅強。（圖／路透）

其實蘇聯解體後俄羅斯的軍事體系曾經進行過一番不小的改革，在國防部長謝爾久科夫的整頓下頗有成效，但改革過程中得罪太多既得利益，以致於在2012年被迫下台，換上長袖善舞又會拍普丁馬屁的文職政客紹伊古。俄羅斯在軍事發展重點傾向陸軍或海軍的方向多年來一直猶疑不決，當然這是普丁本身的問題。這次戰術上說要打閃電戰，卻沒有投入足夠的部隊與火力，而且只有一個梯隊，部隊衝進去後，後面沒有第2、3梯隊清理殘餘敵軍與保障後勤暢通，才會發生補給線遭截斷，前線缺糧食油料問題，這完全不是閃電戰的打法。造成這種現象的根本原因是沒有足夠強大的陸軍，其次是領導人缺乏大型作戰經驗，沒有完整的作戰計劃，也未預期戰爭會打這麼久。

普丁說這場戰爭是「特別軍事行動」，是因為他認為俄軍一到烏軍就會丟盔卸甲迅速投降。這個「特別軍事行動」名稱普丁不是首次使用，在先前打車臣與格魯吉亞時也用過。他每次感受到領導地位動搖，就會挑一些小國打仗，例如只有100萬人口車臣，或只有400萬人格魯吉亞，打敘利亞時它的人口較多，但實際上的對手是缺乏訓練與裝備的民兵。這次打有4400人口、國土面積又大的烏克蘭，他很可能認為部隊不會遭到抵抗，一攻進首都基輔總統澤倫斯基就會落跑，但實際情況卻完全出乎他的意料。

俄軍沒有做好打一場硬仗的充足準備，心理上也沒有準備會打這麼久。（圖／路透）

烏克蘭會讓普丁有這種軟弱的印象或許來自於烏國總統澤倫斯基給他的感覺，另外則是2014年與烏克蘭頓巴斯戰爭的經驗。當時俄軍佔領克里米亞，預備進行獨立公投，烏克蘭派政府軍討伐，被俄軍與克里米亞的親俄部隊輕易擊潰。當時烏克蘭政局混亂，烏軍裝備幾乎都還是前蘇聯時期留下25年未曾動過的老舊庫存，彈藥失效、無線電無法使用，部隊被迫用手機短訊聯絡，但手機網路又太糟。有評論稱，烏克蘭2014年在克里米亞戰敗不奇怪，戰爭打得起來才讓人覺得奇怪。

不過這是8年前的情況，這8年來烏克蘭軍隊情況有不小的變化。民主化的烏克蘭政局仍然混亂，但有些政策還是漸漸上了軌道。為了鎮壓東烏克蘭頓巴斯2州獨立，烏克蘭實施徵兵制後，並進行了6次徵兵。軍隊陸續被派去與宣告獨立的頓涅茲克、盧甘斯克叛軍作戰，這些前往頓巴斯作戰的部隊人數編制有6萬多人，常態性輪換，士兵退役後復員為平民。經過6次徵兵並進行多次輪調後，擁有頓巴斯戰爭經驗的在役與退役人數已有40萬以上。若與這次入侵的俄軍相比，烏軍有實戰經驗的老兵可能比俄軍還多。俄軍雖然這些年也打過敘利亞戰爭，但部隊人數一直未公開，外界估計大約在2~3千人之譜。而且俄軍兵制義務役只有1年，因此這次派出的部隊中，大多數士兵都沒有實戰經驗。

國際上反對俄羅斯入侵烏克蘭的風潮愈來愈大，各種制裁措施也逼迫普丁必須盡快結束戰爭。圖為柏林的大規模抗議。 （圖／美聯社）

俄烏兩軍除了實戰經驗差距之外，雙方部隊在應對戰事能耐也大不相同。俄羅斯這些年打的都是弱小國家，軍隊習慣於在絕對優勢火力的狀況下作戰，近幾年在敘利亞是動不動就狂轟濫炸把城市夷為平地。但烏軍的對手則通常較強，裝備也較好，他們也因此習慣在劣勢中作戰。

有分析人士指出，普丁曾在電視上呼籲烏克蘭軍隊發動政變，如果戰事順利，普丁就沒必要這麼做。媒體報導俄軍士氣低落，但實情是戰爭的難度超出了士兵的經驗與能力。大多數國家都一樣，士兵到國外作戰的意願都不高，但若要保家衛國就完全不同了。有社會學家研究俄軍兵役制度後指出，俄羅斯參軍青年多數來自貧困家庭，參軍最大的動機是可以因此向政府申請一套住房，所以在國外戰場上保命比什麼都重要。

俄方不斷找入侵烏克的藉口，顯然是軍事情勢不樂觀，要為「光榮撤軍」製造話語情境。（圖／路透）

現在俄軍派不出更多的部隊，只能大量敘利亞召募傭兵，據說多達4萬人。這些來自亞熱帶的敘利亞士兵都不是專業雇傭兵，在天寒地凍的烏克蘭作戰前途堪憂。俄烏談判已進行到第4輪，雙方宣稱有實質進展，地面部隊短兵相接的情況可能會減少，但俄方的重武器轟炸反而會增加，目的是為談判造勢。俄方最近開始宣傳美國在烏克蘭研製生物武器，隔兩天又說烏克蘭正在研製核武器，相信的人雖然不多，但俄方不斷找入侵的藉口，顯然是軍事情勢不樂觀，要為「光榮撤軍」製造話語情境了，可以預期，未來的停戰談判可能進展會加快，因為俄羅斯受到制裁後，國內社會經濟情況已經相當危急了。