【愛傳媒葉毓蘭專欄】3月15日的總質詢，我為退休軍公教警消發聲，政府一直用錯誤的監控指標，導致無法真實反映物價通膨飛漲，連帶無法調整退休金給付。

蘇院長當場坦承，目前政府所用指標確實不當。也允諾我，會要求教育部研議，是否開放退休軍公教警消，可以選擇加入操作績效往年甚佳的私校退撫儲金。

包山包海、衣食住行各類的總CPI（消費者物價指數），近年來沒有太大起伏，109年甚至還負成長0.23%，與人民生活感受相差很遠。105年蔡英文總統當選後，經濟部委託台經院做出委託研究，早指出政府宜檢討CPI，不但指出總CPI無法反映民情，連17項CPI都建議增為21項。美國審計總署也建議要對CPI當中各項物資適當加權，找出適合反映老年人真實生活的指標。臺灣的年改三法卻規定總CPI增減5%（或滿四年），才可以調整退休金，我要求院長督導人事行政總處、主計總處檢討指標。院長也當場坦承，現行CPI確實不能反映民情。

軍公教的退撫基金，經常被政府拿去股市護盤，光是近期就至少有110年8月24日、110年10月5日、111年1月19日三次，繁雜的政策任務下，績效十分不穩定，100年來至今退撫基金的收益率在跌近6%與增11%之間劇烈起伏。怪不得媒體採訪退撫基金管理官員，今年績效為何較佳，官員只能低調答「運氣好」。

許多退休軍公教都向我陳情，羨慕私校退撫儲金沒有複雜的護盤任務，又有三種方案可供選擇，基金操作可以專注提升績效，長年以來績效幾乎都優於退撫基金。教育部能否開放，讓退休軍公教用自己的退休金或原有18%定存，加入私校退撫儲金？院長允諾交由教育部研議，朝最有利的方向作考量。

作者為立委、前警大教授

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