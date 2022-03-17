烏克蘭和俄羅斯代表在最新一輪談判談出15點協議草案同時，俄軍轟炸烏克蘭仍未中斷，南部港市馬立波一間收容約1000至1200名平民的劇院遭到俄軍轟炸，目前不清楚造成多少死傷。另外，還傳出俄軍開槍打死10名排隊領麵包的烏克蘭人。國際法院今天裁定俄羅斯應立即停止對烏克蘭的軍事行動。

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●國際法院（The International Court of Justice, ICJ）今天以13比2票數裁定，俄羅斯應立即中止對烏克蘭的軍事行動，也需確保俄國政府控制或支持的武力，不會繼續展開軍事行動。國際法院揭露投下反對票是的俄國籍的副院長格沃爾吉安以及中國籍的法官薛捍勤。國際法院的判決具有約束力，如果當事國有一方不履行判決，另一方可以訴諸聯合國安理會。烏克蘭總統澤倫斯基對此深表歡迎，若俄國無視這項裁定，將進一步遭到孤立。

●北約今天針對烏克蘭戰火召開國防部長會議，秘書長史托騰柏格表示，目前歐洲有數十萬軍力高度戒備，其中有10萬美軍駐在歐洲，重申北約將全力確保戰火不會擴散。

●烏克蘭南部港口城市馬立波副市長奧洛夫 （Serhiy Orlov）對英國廣播公司（BBC）表示，該市一間收容約1000至1200名平民的劇院遭到俄軍轟炸，目前不清楚有多少人受傷或喪生。馬立波已被俄羅斯軍隊包圍，約有30萬人被困，沒有水、電或天然氣。烏克蘭副總理說，大約400名工作人員和病人仍被受困在馬立波的一家醫院內

Your belowed Adolf Putin just slaughtered 1200 woman and children when russian bombs hit the city's Mariupol drama theatre where between 1,000 & 1,200 civilians sheltering. #putin #nazi #russia pic.twitter.com/hkGtK5pC74 — Fredrik Harkén (@FredrikHarken) March 16, 2022

●美國駐基輔大使館在官方推特和臉書發布聲明，俄羅斯部隊在烏克蘭東北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）開槍打死10位正在排隊等候領麵包的人。莫斯科則否認針對烏克蘭的平民發動攻擊。

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2022

●白宮國安顧問蘇利文今天與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫對話，呼籲俄立即停止攻擊。這是俄烏開戰後，美俄雙邊已知的最高階官員對話。蘇利文表達，美方會繼續與盟友協調合作，持續讓俄付出代價、承諾加強北大西洋公約組織的東翼。他並警告，俄若決定對烏使用化學或生化武器將面臨後果。

●烏克蘭和俄羅斯代表在最新一輪談判談出15點協議草案，其中包括停火和俄羅斯撤軍，但前提是基輔必須宣布中立，放棄加入北約，並接受武裝部隊的限制。