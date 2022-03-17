日本東北外海16日晚間發生規模7.4大地震，福島、宮城震度高達「6強」，目前已知1人死亡、88人受傷，同時還有209萬戶停電，就有網友在推特上傳東京震後停電情形，「壁壘分明」的畫面讓人9.4萬人看呆，直呼不可思議。

16日福島強震，包括4分隻3的本州與一半北海道都有感，由於震央地點與原因都雷同，日本氣象廳初步研判為2011年311大地震之餘震，所幸福島第一核電廠並未出現異常。

日本網友「えぬまったん」也在推特上傳一張東京都文京區大停電照片，透過照片可以看到，停電區域與未受影響區域從中間完美切割開來，上方燈火通明，下方漆黑一片，僅剩少數有備用發電的設施維持基本照明。

照片曝光後湧入9.4萬人觀看、3.7萬人分享，許多日本網友也直呼：「超可怕的地震」、「當年311的回憶又湧上來了」、「難以想像的畫面」、「當下以為自己完蛋了」、「光與影的一幕」。