烏克蘭首都基輔日前多棟住宅大樓遭俄軍砲轟，基輔於當地時間15日晚上8時起至17日早上7時實施宵禁。前戰地記者梁東屏表示，狂轟濫炸，是俄羅斯總統普丁的最後一招，但卻傷不了烏克蘭的戰力，俄羅斯其實已經失敗了。

俄軍轟炸基輔，梁東屏16日在《關鍵時刻》節目中表示，這是普丁最後一招了，垂死的掙扎，他要借用這種方式，把烏克蘭這些心防打掉 ，但這是沒有用的。

梁東屏接著指出，普丁這樣狂轟濫炸，傷不了烏克蘭的戰力，因為俄軍攻擊的都是民間建築或者設施，比如俄軍打馬立波，就更落後了，宛如中世紀的打法， 把城市圍起來斷水斷電 ，然後把人餓死。看來普丁已經完全沒招了，所以這次俄烏戰爭，俄羅斯其實已經失敗了， 只是看俄羅斯自己要怎麼收場而已。

另外，梁東屏還指出，伊拉克戰爭和阿富汗戰爭，有記者傷亡甚至被斬首，那就是因為戰爭後，失敗的一方，心裡沒辦法平衡，就展開報復，會想「你們這些記者，把我們寫成這個樣子」 ，然後就開始抓人，比如日本記者就有好幾個被砍手。而這一次俄烏戰爭，也有幾個記者被打死，正好顯示出俄羅斯的軍事行動失敗了，因為俄軍火大了。