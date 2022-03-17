國民黨歷經一連串選舉與罷免失利後，黨內始終難以擺脫低迷氛圍，面對年底將至的縣市基層選舉，亟欲重振威信的黨主席朱立倫推出「2022直轄市議員候選人提名特別辦法」，企圖爭取青年支持，也傳出曾在綠營工作的青年「棄綠投藍」爭提名，黨內人士正密切觀察新人加權提名辦法，是否會掀起一波基層「跳船潮」。

針對新人初選提名可加權百分百，曾先後擔任議員及立委辦公室主任的國民黨代表林冠勳透露，他一直希望能投入政壇為民服務，今年決心在國民黨選情最艱困之際，再為信念拼一次，卻因不適用青年加權規定，覺得遺憾與沮喪。

過去常在藍營發動陳抗、公投及罷昶第一線的林冠勳說，理解黨中央想引進新血的美意，但新人加權百分百的優惠，卻令他驚覺「歲月不饒人」，許多友人也替他抱不平，黨內不少超過40歲的「中堅」更懷疑黨中央喜新厭舊，雖然他自認還年輕，但規定就橫在眼前，現在只能期盼認同他的朋友多幫忙，別讓他輸給「加權」。

爭取松山、信義區市議員提名的國民黨台北市青工會總會長滿志剛也感嘆，他已將屆不惑之年，幸好這次初選還是能被加到一點分數，但仍擔憂初選會敗在「年紀因素」。

「在加權機制下，我的年齡、忠誠、經驗與歷練，反而成為包袱」滿志剛語帶感嘆地說，他從擔任北市議員吳志剛辦公室主任起，從政已經15年，與他同期的國民黨助理中，有人已選上民代或被拔擢為縣市局處首長，他仍繼續做幕僚工作。他說，藍營的幕僚世代，10年前被長官要求「多磨練、再等等」，10年後又被民調加權拋棄，但這都是個人選擇，他不怨別人，只期待選民看見幕僚世代長期努力，多給掌聲與支持。

立委李德維辦公室主任林冠勳是陳情抗議活動中的老面孔，他宣布要爭取年底北市議員提名，但年過40歲並不適用新人加權辦法。（圖／翻攝自林冠勳臉書）

一名國民黨立委指出，即使民進黨向來重視世代交替，但相較於國民黨的新人加權百分百的加權比例，民進黨的新人參選加權「天花板」卻只有20％，同時要求新人、現任者一起民調，目標就是不分老、中、青，戰力都要最強，還要藉此引導有志參選者都必須從初選開始就提前備戰，確保綠營必勝。

北市議員游淑慧表示，她曾建議黨中央「他山之石可以攻錯」、學習對手長處，比照民進黨把新人、現任議員一起民調，選出戰力最強、最受選民支持的候選人，其實現任議員也樂意接受挑戰，不過，黨中央未置可否，只說要再想想。

藍營知情人士私下指出，「幕僚世代」反彈力道雖不小， 但黨中央仍認為「新人加權辦法」已達成宣傳效果，黨內高層還舉例「連綠營前助理都來爭取提名」。據了解，高層所指「綠營前助理」就是爭取年底中正萬華區藍營議員提名、現年32歲的李有宜，她也確曾擔任民進黨立委羅致政的助理兩年。

不過，李有宜說，她台大會計系畢業後，因想出國深造需工作經驗，經長輩介紹到羅致政立委辦公室當助理，但未加入民進黨，後來就因出國唸書請辭助理，到美國後也曾替美國眾議員候選人打過選戰。今年初，她因美國疫情返台，參加國民黨革實院171期結訓，當時就曾設置網站，宣傳她志在與立委林昶佐競爭2024年北市中正萬華區立委，後來因有長輩勸他應先選市議員，她才想爭取提名，但選立委的目標迄今不變。

李有宜雖澄清，他非所謂的「棄綠投藍」，但高度肯定朱立倫的新人加權辦法，有助於擴大國民黨吸收各階層、更多元的年輕人。至於北市黨部建議增列「戰功條款」，她坦言，她在公投時確實沒有街講宣傳，但是曾參與罷昶，且發了很多文宣，希望也能被黨中央「列入戰功」。

宣布爭取國民黨北市議員提名的李有宜，曾擔任民進黨立委羅致政辦公室助理，但因未加入民進黨，今年32歲的她適用新人加權辦法，爭取提名很有利。（圖／李有宣提供）

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