世銀預估開發中國家短期將面臨小麥荒 08:392022/03/17 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界銀行16日表示，由於過度倚賴烏克蘭小麥進口，導致數個開發中國家因為俄烏戰爭在短期間將面臨小麥供應短缺危機。 世銀在最新報告中點名甘比亞、黎巴嫩、利比亞、摩爾多瓦、突尼西亞與巴基斯坦等將是受影響最深的國家。烏克蘭小麥進口高占這些國家小麥總進口量的4成。 它還提到俄烏戰爭造成的貿易中斷也對去年強勁的貿易復甦帶來挑戰。世銀指出去年全球貿易已經重回到疫情前的水準。 美考慮支援烏克蘭「神風無人機」可用來摧毀裝甲車輛 工商社論》俄烏戰事拖延對台灣經濟的影響 #小麥 #世銀 #開發中國家 #烏克蘭 #進口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭總統視訊演說 籲加拿大支持設禁航區抗俄 11:012022/03/16 國際 俄烏戰爭再不結束 彰化老闆驚爆「恐怖的事」將發生 10:032022/03/16 政治 大宗物資降稅？財政部：還可以再檢討 12:152022/03/16 財經 斯洛伐克國會拍板 允北約軍人部署烏克蘭邊界 09:482022/03/16 國際 開放住家收留烏克蘭人計畫 逾10萬英國人有興趣 15:132022/03/16 國際 時論廣場》和平 不是烏克蘭說了算（衣冠城） 20:142022/03/16 時論廣場 今日烏克蘭明日台灣？陸委會：認知作戰 20:252022/03/16 兩岸 烏克蘭：與俄停戰談判非常艱難 但有妥協空間 05:322022/03/16 國際 6千僑民在烏克蘭 陸駐美大使投書駁知俄將入侵 12:132022/03/16 國際 俄烏大戰若發生這件事 前空軍副司令：俄羅斯就慘了 20:462022/03/16 政治 不斷更新》俄烏談判暫定15點草案 基輔必須中立與限制部隊 19:092022/03/16 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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