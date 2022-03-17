世界銀行16日表示，由於過度倚賴烏克蘭小麥進口，導致數個開發中國家因為俄烏戰爭在短期間將面臨小麥供應短缺危機。

世銀在最新報告中點名甘比亞、黎巴嫩、利比亞、摩爾多瓦、突尼西亞與巴基斯坦等將是受影響最深的國家。烏克蘭小麥進口高占這些國家小麥總進口量的4成。

它還提到俄烏戰爭造成的貿易中斷也對去年強勁的貿易復甦帶來挑戰。世銀指出去年全球貿易已經重回到疫情前的水準。