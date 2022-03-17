本田汽車將斥資逾10億美元升級安大略廠房 08:382022/03/17 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為加速在北美市場推出新款油電混合休旅車的腳步，本田加拿大公司宣布將在未來6年斥資10.9億美元針對安大略省的汽車製造廠進行升級更新。目前安大略省車廠主要生產CR-V混合跨界休旅車。 為了因應需求攀升，全球汽車大廠都在積極生產對環境友善的汽車。然而本田最新投資計畫將有助它在2040年實現所有銷售汽車都是電動車與燃料電池車。 自1986年開始加入投產行列的本田加拿大公司，每年可生產逾40萬輛汽車與19萬個引擎。 東莞跟進升級封控 昆山台廠淡定 傳銷事業逾30日未退款 遭罰120萬元 #全球 #生產 #本田 #億美 #升級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球最低稅負制註釋出爐 台商應留意 17:232022/03/16 財經 TOYOTA夢想車創意繪畫大賽 徵件突破12萬件 13:132022/03/16 財經 零接觸經濟夯 資誠：全通路新零售時代來臨 19:332022/03/16 財經 三特色！美元保單新選擇 高資產多元配置 18:332022/03/16 財經 印度緩升息、強增長 把握進場時機 11:562022/03/16 財經 Moxa推出次世代工業網路解決方案 助客戶部署自動化工業 20:432022/03/16 財經 宏碁擴大飲料市場布局 新設飲料子公司 推益生菌搶百億商機 15:572022/03/16 財經 IEA與OPEC警告：俄烏戰爭衝擊全球經濟 23:042022/03/16 財經 國防帶動經濟 蔡英文：軍民兩用是必然趨勢 17:322022/03/16 財經 東莞嚴格防疫 廣華-KY暫不受封城影響 13:022022/03/16 財經 那斯達克與年線負乖離率逾13％ 離低檔已不遠 20:042022/03/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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