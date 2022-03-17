為加速在北美市場推出新款油電混合休旅車的腳步，本田加拿大公司宣布將在未來6年斥資10.9億美元針對安大略省的汽車製造廠進行升級更新。目前安大略省車廠主要生產CR-V混合跨界休旅車。

為了因應需求攀升，全球汽車大廠都在積極生產對環境友善的汽車。然而本田最新投資計畫將有助它在2040年實現所有銷售汽車都是電動車與燃料電池車。

自1986年開始加入投產行列的本田加拿大公司，每年可生產逾40萬輛汽車與19萬個引擎。