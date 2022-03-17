高雄市鼓山區建榮路一棟5樓透天厝17日凌晨發生火警，7位民眾在頂樓待救，消防局出動28車67人前往搶救，消防人員趕抵現場立刻升梯、佈水線搶救，10分鐘內撲滅火勢，7人第一時間也順利獲救，化解一場危機。

現場火勢疑似從一樓向上延燒，消防人員也在現場搶救行動告一段落後，立即向周邊住戶們進行災後防火宣導。消防局再度呼籲民眾，透天厝一定要安裝「住宅用火災警報器」，能提早預警火災發生，有效爭取逃生時間。