高雄透天厝火警 7人躲頂樓幸運獲救 07:372022/03/17 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市鼓山區建榮路一棟5樓透天厝17日凌晨發生火警，7位民眾及時獲救，消防局現場宣導透天厝安裝「住宅用火災警報器」的重要性。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鼓山區建榮路一棟5樓透天厝17日凌晨發生火警，7位民眾在頂樓待救，消防局出動28車67人前往搶救，消防人員趕抵現場立刻升梯、佈水線搶救，10分鐘內撲滅火勢，7人第一時間也順利獲救，化解一場危機。 現場火勢疑似從一樓向上延燒，消防人員也在現場搶救行動告一段落後，立即向周邊住戶們進行災後防火宣導。消防局再度呼籲民眾，透天厝一定要安裝「住宅用火災警報器」，能提早預警火災發生，有效爭取逃生時間。 竹縣結合跨縣市、企業 辦反毒公益籃球賽 2千學生嗨翻 台南深夜當街擄人警急圍捕 傻眼真相曝光7人下場GG了 #現場 #搶救 #7人 #獲救 #透天厝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李燕拍戲哭一半驚聞「有人落水」！劇組停拍幫打燈搜救 18:012022/03/16 娛樂 美福狂燒5天波及鄰近7業者斷電 台電架臨時電線供電 17:042022/03/15 生活 婦人「違規」爬北大武摔傷求救 屏東消防局重罰她 12:522022/03/15 社會 透天厝1樓店面已無出租「記得做這件事」 10:482022/03/14 區域情報-桃園 桃機跳電峰迴路轉 疑電纜遭破壞 04:102022/03/15 財經焦點 桃機311大停電鎖定2工人破壞 剪斷電纜「油壓剪」丟現場 07:562022/03/15 社會 靠賣雞排翻身 還清2千萬債務又買4透天厝 網抖賺錢內幕 15:082022/03/16 生活 美福倉儲高樓難滅火 加長型抓爪運抵現場明要拆外牆 22:092022/03/15 社會 桃園燒不停 幼獅工業區工廠清晨又發生大火 08:522022/03/15 社會 擋我去路就燒 男不爽雜物阻交通連續縱火遭押 14:172022/03/16 社會 玉山旅社大火狂燒7戶「水壓出問題？」嘉市消防局回應了 17:102022/03/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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