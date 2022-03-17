美國總統拜登直批俄羅斯總統普丁是戰犯

0730:俄軍侵略烏克蘭已超過3周，原本美國一直不願說，俄方所犯的是戰爭罪，並說相關調查仍在進行。不過，如今拜登政府顯然改變了立場，據CNN和BBC新聞網報導，美國總統拜登周三原本告訴記者，他不認為俄羅斯總統普丁是罪犯，但稍後卻又回頭，直批他是戰犯，而克宮則怒不可遏，說這「不可原諒」。

隨著俄軍加強在烏克蘭境內的攻勢，美國官員表明，他們認為，暴行正在發生，而故意以平民為目標，將會構成戰爭罪。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）稍後說，拜登說的是肺腑之言，而他也說得很清楚了。但她也強調，美國國務院對戰爭罪的調查仍在進行。而在記者的逼問下，莎琪說，大家都看到外國獨裁者在一個受威脅，平民被奪去生命的國家，從事野蠻恐怖的行為——影響到醫院、懷孕婦女，新聞從業人員和其他人。她認為，拜登是在回答一個直來直往的問題。

而在雙方你來我往後，美俄間的外交橋梁逐一被放火燒毀。當然，這將使拜登政府未來更難和俄羅斯合作，無論雙方做什麼，可能都會引來質疑，問華府，「你們怎麼能和罪犯往來？」