晶圓代工廠茂矽(2342)16日召開法說，表示目前產能持續滿載、上半年接單無虞，整體產業仍相當健康，只要國際局勢沒有太大變化，對2022年營運仍樂觀看待，並將持續聚焦車用、工業及高階MOSFET應用市場，其中車用產品出貨量目標挑戰達25％。

茂矽2021年合併營收19.51億元、年增5.76％，為近10年高點，毛利率25.09％、營益率13.38％雙創近25年高點。歸屬母公司稅後淨利2.45億元、年增達11.41％，每股盈餘（EPS）1.58元，分創近14年、近15年高點。董事會決議擬配息0.5元，亦創近14年高點。

茂矽發言人鄧志達表示，去年營運表現可圈可點，跟2018年狀況類似、年底時甚至更好。上半年訂單雖滿，但因有缺水問題而未全力生產，下半年在缺水問題解決後全力運轉，帶動月營收自1.3億元提升至1.7億元以上，且第四季需求淡季不淡，使產能迄今持續滿載。

茂矽去年總出貨量61.4萬片、年增2.33％。觀察各產品營收貢獻，金氧半場效電晶體（MOSFET）及絕緣閘雙極電晶體（IGBT）合計維持51％、功率二極體自22％略升至23％，馬達驅動IC自17％升至19％，其他則自10％降至6％。

鄧志達指出，耕耘多年的IGBT產品2020年出貨開始放量，去年進入收割階段，出貨達近2千片、跳增達14.5倍，主要應用於電焊機、縫紉機等。目前工業用600-1200V NPT IGBT產品已進入量產、出貨穩定，1200V FS IGBT完成初步驗證，持續優化元件效能與可靠度中。

而另一主軸的車用產品2020年開始小量生產、去年需求放量，車用二極體月產能近1萬片，鄧志達指出，將鎖定拓展雨刷、車燈及座椅三向調整馬達等應用。同時，去年已停產白金二極體，全數轉作車用二極體，預計第四季初月產能將自5.1萬片增至5.6萬片。

茂矽2022年2月自結合併營收1.72億元，月增1.72％、年增達29.61％，累計前2月合併營收3.42億元、年增達30.4％，創近11年同期高點。鄧志達表示，供不應求狀況已持續長達18個月，目前上半年訂單已到手，第二季展望「絕對沒問題」。

展望2022年，鄧志達認為，目前整體產業需求仍相當健康，外界疑慮產能鬆動應是指中國大陸的低階製程。整體而言，除了俄烏戰爭外，只要國際局勢不要有太大變化，對今年整體營運展望仍樂觀看待。

茂矽今年持續聚焦車用、工業及高階MOSFET應用市場，去年車用產品出貨量已突破20％，今年目標提升至25％，並持續關注GaN/SiC等第三代半導體的製程技術開發。董事長暨總經理唐亦仙指出，下半年二極體相關產能將再提升10％，部分為車用二極體。