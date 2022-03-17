關島台灣辦事處（GTO）二度參與於新竹科學園區舉辦的美國各州辦事處（ASOA）投資貿易說明會，積極推廣關島作為投資目的地，為繼去年11月首場說明會後，因應業界呼聲進行加碼推廣，共吸引包括半導體製造、先進製造、軟體和能源產業等近30家高科技公司參與。

關島台灣辦事處於此次說明會中，除了分析關島收益來源、經濟發展評估，更對疫情下的「台關關係」進行著墨，包括近3個月內關島相繼與桃園市、台中市締結為姊妹市，以及積極參與ASOA在各領域的推廣活動。

關島與台灣位置鄰近、時差僅2小時，且居民對亞裔人士高度友善，對投資及企業旅遊均具備相當有利條件。此外，由於會議和展覽在科技產業相當盛行，關島擁有完善的大型展覽場和數千間足以提供企業團體住宿客房，使MICE旅遊亦為此次推廣另一亮點。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示，藉由此次活動，很高興看到關島進一步與台灣各領域的經濟活動建立密切合作關係，如航空業、製藥業、高科技和關島旅遊業。

Carl T.C. Gutierrez指出，明年將是關島與台北市1973年簽署姊妹市協議的50周年，關島期待在此特殊時刻，能讓更多台灣民眾與公司知道關島與台灣的長年情誼，並歡迎任何形式的造訪與投資。

關島台灣辦事處處長嚴樹芬表示，除了在輕工業、高科技農業、製藥業、專屬保險及旅館和景點開發方面的機會，關島一年四季都有充足的太陽能資源，也是能源技術投資的理想目標地，很榮幸看到更多台灣高科技產業了解，關島不僅是度假勝地，也是很好的投資選擇。