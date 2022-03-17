中國駐歐盟使團17日消息，中國駐歐盟使團回應北約祕書長史托騰柏格日前要求中國應同世界其他國家一起，譴責俄羅斯言論指出：不勞提醒，中國人民不會忘記當年是誰轟炸了中國駐南斯拉夫使館。

據報導，北約祕書長史托騰柏格日前表示，對俄羅斯的任何軍事或其他類型支持，都是在幫助其對烏克蘭這樣一個獨立的主權國家發動殘酷戰爭，都將造成死亡、痛苦和巨大的破壞。中國作為聯合國安理會的成員，有義務真正支持和維護國際法，應同世界其他國家一起譴責俄羅斯。中方對此有何評論。

中國駐歐盟使團發言人表示，注意到有關言論。不勞提醒，中國人民永遠不會忘記是誰轟炸了中國駐南斯拉夫使館，對其他有關國家遭受的痛苦中方也感同身受。國際法的踐踏者沒有資格向受害者講什麼叫正義。北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，持續擴張區域和領域，對世界和平與穩定起了什麼樣的作用，北約應反躬自省。

1999年科索沃戰爭的北約轟炸南斯拉夫期間，當地5月7日晚北約的美軍B-2轟炸機發射5枚精確制導炸彈擊中中國駐南斯拉夫大使館，3名中國記者死亡，炸傷數十名其他人。