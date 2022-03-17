林書豪本季在CBA狀況極差，曾兩度上場1分未得，出賽時間也遭到其他外援壓縮，讓大陸媒體直言他有可能無法再待下去，不過他於昨晚的比賽找回身手，上場20多分鐘，以高命中率砍下24分8籃板4助攻，幫助北京首鋼以106：70狂勝寧波。

林書豪近況相當低迷，過去5場出賽時間都不多，平均得分只有6.8分，在3月8日的比賽僅出賽5分鐘得分掛零，讓大家相當擔心他的狀態，不過他昨天重新獲得教練信任，飆出全場最高的24分，整體投籃表現是17中9、外線3中1、罰球6中5。

首節比賽林書豪就以外線展開攻勢，次節開始頻頻運用切入上籃得分，下半場突破時被對方洋將揮到臉部，所幸沒有大礙，接著拿出中距離跳投絕活穩穩增添比分，第四節因為球隊領先非常多，他的上場時間較少，不過仍難以掩蓋這場比賽的好表現。

A vintage Lin performance. Keep it rolling JLin7! https://t.co/jh4txKifXy — Nathan Gottlieb (@zukovka) March 16, 2022

此戰林書豪砍下全場最高分，小布朗(Barry Brown Jr.)則拿下第二多的19分，而其他隊友表現較為平均，寧波這邊洋將史提蒂馬茨(Vladimir Stimac)得23分為全隊最高。目前對於林書豪和北京來說是雙贏局面，因為球隊已提前鎖定季後賽，相信有了林書豪的復活能讓他們如虎添翼！