PTT論壇網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT論壇網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

「印度神童」阿南德預言，2022年3月到4月間會發生嚴重的經濟問題，結果2月24日就爆發俄烏戰爭，西方國家經濟制裁俄羅斯，引發全球股市劇烈波動；3月16日將是「決定性的一天」，結果日本就發生7.4強震。阿南德三大預言全中，讓PTT論壇掀起「道歉潮」，有人更建議應把阿南德請來台灣，不少網友也對其第四個預言「4月4日更大災難來臨」非常擔憂。

阿南德日前發布影片指出， 3、4月間經濟與股市會有嚴重崩盤，並發出三大預言：3月16日將是「決定性的一天」，股市將從有巨大改變；4月4日將進一步增加經濟問題的強度，會更大災難來臨，經濟也會更嚴峻；4月13日黃金和白銀將大漲，白銀價格會創歷史新高，一直到2022年底經濟才會開始好轉。

阿南德三大預言全中，在網路引發熱議。晚間9時58分有網友在PTT論壇發文質疑「3月16要過了，印度神童說的大事呢？」結果日本東北外海16日晚間11點35分（台灣時間10點35分）就發生規模7.4大地震，引爆網友「道歉潮」，紛紛表示：「對不起我道歉」、「我錯了，對不起」、「道歉哦」、「話不要亂講」。

不僅如此，網友更在PTT論壇發文《印度神童的預言有點準到發毛耶》、《要把印度神童請來台灣嗎？》均引發熱烈迴響。網友留言道：「神童比政府還可信」、「有神童，會預言」、「乾脆請他來當行政院長，搞不好做得更好」、「來台灣選總統算了」、「下個預言怕爆」、「4月4日那個會不會也成真？」但也有網友持反對意見道：「神棍一個」、「不要相信沒根據的說法」、「不要迷信」。

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