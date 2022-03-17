「印度神童」阿南德日前曾預言3月16日將是決定性的一天，世界將有巨大轉變，結果昨日本時間深夜11時35分，日本福島海域一帶發生規模7.4強震，造成2人死亡，近百人受傷，隨後又發生規模3.9及5.9的餘震，日本氣象廳也緊急發布海嘯警報，接連的大災難，在PTT上掀起熱議，「預言真的準到讓人發毛」。

阿南德日前於個人YouTube頻道《Conscience》中曾警告，3月16日這天要注意，因「卡拉薩爾帕瑜伽」及「火星土星合相」兩大無形力量已開始運行，雙重負能量將造成世界衝擊，不僅全球會出現能源危機，金融投資等市場也有重大改變。

結果昨日本時間深夜11時35分（台灣時間10時36分），日本東北外海發生規模7.4強震，宮城、福島搖晃劇烈，半個本州地區有感，迄今造成2死亡、92人受傷，新幹線也有一列車16節車廂出軌，逾200萬戶停電。

日本發生強震後，PTT多名網友驚嚇表示，「是不是要跟印度神童道歉」，之前笑印度神童是印度神棍，沒想到16號還沒過，日本就發生強震、發布海嘯警報及大規模停電。另一名鄉民也發文指出，當大家在虧神童失準，結果日本就發生地震，且規模還不小，「真的準到有點毛了」。

另外，阿南德也點出下一個關鍵日為4月4日及4月13日，因土星和火星相合，火星的強烈力量會帶來更大的災難，經濟也會受創，黃金和白銀將大漲，白銀價格會創歷史新高，直到2022年底經濟才會開始好轉。

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