日本福島縣外海昨（16日）晚發生規模7.4強震，地震深度57公里，造成東北新幹線16節車廂出軌，造成多人受傷與死亡。地震發生當下，在出軌新幹線上的乘客逃生以後，驚魂未定說「當下的那個瞬間覺得自己好像漂在天空中，都做好了必死的覺悟。」另也有不少網友在推特上分享事發現場的恐怖狀況。

根據日媒《河北新報》報導，昨晚的強震導致「福島-白石藏王」地223號列車脫軌，車上乘客拍片表示，列車運行到一半的時候，手機突然出現強震警示的響聲，大約間隔30秒左右，車子就突然嚴重傾斜，甚至還有乘客從座位上飛出去。

其中一名在第五車廂的乘客事後驚魂未定地說「車子突然搖得很厲害，當下覺得身體與車子都是懸浮在半空中，那個瞬間真的出現死亡的覺悟。」而他後來在停電和暖氣中斷的車內受困大約4個小時，真的「又黑又冷」。搭新幹線出差的菅野翔伸（37歲）則形容列車好像在晃動中彈跳，停車後第5車廂與第6車廂間受損，無法通行，最後是下車在軌道上走路逃生。

一名日本網友在地震發生時，剛好搭乘新幹線，因此昨晚也不斷在推特上更新現場的狀況，最一開始他發布影片說「新幹線因為劇烈搖晃而不得不停下來，緊接著車廂就停電了，而車上的座椅也開始強烈晃動，讓他的身體不受控制，跟著上下跳動」。

該網友指出，由於地震所引發的搖晃很大，車內不少地方都受損，第四節車廂與第五節車廂的連結已壞了，接著新幹線廣播通知「受地震影響列車出軌，主要在第六節車廂那邊，目前正在安排巴士疏散車上乘客，但車輛抵達時間還不確定。」

該網友表示，他剛好在第五節車廂，當下覺得列車有點傾斜、不太平衡。後來車上的乘客被安排去搭公車離開，疏散的過程中，他們沿著鐵軌行走，發現車子真的出軌，而且因為地震的緣故，軌道似乎有點受損，要修復感覺需要耗費一段時間。