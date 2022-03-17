大陸環球網17日報導，中國代表當地時間16日在聯合國人權理事會第49屆會議與聯合國祕書長兒童與武裝衝突問題特別代表對話時發言，呼籲人權理事會關注美國、英國、澳洲等西方國家在阿富汗殺害兒童罪行。

中國代表表示，保護兒童免受武裝衝突傷害的根本之法是制止和化解武裝衝突。各方應堅持通過對話與協商解決爭端，共同維護和平。美國等西方國家打著「民主」「人權」旗號，肆意干涉別國內政，屢屢發動戰爭。從美國發動阿富汗戰爭到其從阿富汗撤軍的20年裡，阿富汗兒童深受其害。2005年至2019年，至少2.6萬名阿富汗兒童在戰亂中死傷。2016年至2020年，約1600名阿富汗兒童在美國主導的北約聯軍空襲中死傷，占空襲行動中死傷平民的40％。

中方呼籲，美國、英國、澳洲等國軍人在阿富汗犯下殺害兒童等嚴重罪行，卻至今逍遙法外。人權理事會應持續關注這些國家軍人殺害阿富汗無辜兒童問題。