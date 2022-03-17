配合東莞當地政府防疫措施，群電(6412)公告子公司群光電能科技（東莞）有限公司3月16日起實施全封閉式管理，群電表示，廠區內維持正常生產，公司將與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並協調Hub倉出貨，此次封閉式管理對公司營運無重大影響，今年第1季可望創下歷年同期新高。

東莞地方政府為加強防疫措施，自3月16日到3月21日要求居民小區及所在地工廠實施全封閉式管理，配合當地政府防疫措施，群電東莞廠區實施全封閉式管理，於全封閉期間，廠區禁止人員進出，但廠區內仍維持正常生產。

群電表示，全封閉期間，工廠物料充足，仍會按照排程生產，並協調Hub倉出貨，公司亦將與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間，待全封閉期間結束後，即可安排出貨。

由於群電在外Hub倉備有平均1個月安全庫存，群電預估，此次全封閉式管理對公司財務業務無重大影響。

群電2月合併營收達30.02億元，年增6.3%，續創歷年同月新高；累計1到2月合併營收達66.26億元，年增2.8%，亦創歷年同期新高。

為因應客戶需求，群電今年3月正式啟動擴建泰國廠，預計2023年下半年開始投產，群電2021年資本支出約14.6億元，預計今年資本支出約20億元，群電預估，泰國新廠完工後，總產能將增加1/3，年產值將增加150億元到200億元。