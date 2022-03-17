東元(1504)董事會通過2021年財報，全年合併營收525.6億元，創7年新高，年增14.7％，屬於母公司業主淨利50.1億元，年增超過4成，每股稅後盈餘2.38元為歷史新高，擬配發現金股利1.35元。同時通過總經理連昭志因65歲屆齡申請退休，新任總經理一職將由范炘接任，人事案將於4月7日正式生效，連昭志將轉任顧問。

東元指出，連昭志2001年加入東元集團後，先後引領機電事業及資訊電子事業群等部門，積極拓展業務版圖；在2018年接任總經理一職，任內營收獲利均有顯著成長，並在管理面力行舉措追蹤機制，大幅提升經營績效。

范炘現年60歲，畢業於國立成功大學機械工程學系，並獲得美國密西根大學機械工程博士學位。其主要經歷包括曾任福特六和汽車總裁，在汽車產業資歷逾20年，工作地點包括台北、大陸、北美、和歐洲等，國際歷練豐富，並歷經財務、採購、工程、管理等多元職務，產業資歷完整。