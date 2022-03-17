知名網紅鳳梨（吳泓逸）憑著獨特台式幽默，受到大批粉絲愛戴，近來事業版圖拓展至手搖飲料事業，剛開幕就引起大批民眾排隊購買，但沒想到才試營運1天，因為原物料全賣光，隔天直接休息一天，日前貼出店面徵才資訊，曝光正職人員待遇及福利，引來不少網友好奇詢問。

鳳梨上月13日搶攻手搖飲料市場，首日就湧現排隊人潮擠爆周邊街道，儼然成為新的打卡地標，即便行程滿檔仍然親力親為，不僅親自煮茶、搖飲料，眼見訂單接不完，還親自開車幫忙外送，更在店裡擔任一日店長，親自為來訪的顧客服務，即便繁忙時刻被粉絲要求合照，一樣來者不拒，作風相當親民，如今開業近1個月也持續招募人才，昨（16日）在Instagram貼出徵才公告，包含職務內容及薪資、福利全都一併公開。

鳳梨貼出徵才公告，職務內容及薪資、福利一併公開。（yi0107 IG）

從徵才職缺內容能看出目前仍需要數名正職人員，工作內容為飲料調製及日常作業，員工福利包含勞、健保，每月8天休假，月薪為2萬6000元加額外獎金，但員工性別及學歷並無限制或要求，徵才訊息引起不少網友詢問，甚至有人表示：「鼠叔親自面試我就去應徵」，立刻笑翻不少人。

平時會在社群網站與粉絲分享近況的鳳梨，日前更是大方公開剛裝潢好的獨棟豪宅裝潢，像是一樓停放2台豪車，還有專屬更衣室及健身房和KTV，整體裝潢都以黑、白、灰色系為主，相當符合他平日的風格，也引起網友熱烈討論。