一對自認為相當「麻吉」，且交情已達知心友人的男女老同學，雙方各自有男女朋友卻業各自劈腿，男方甚至要女方也當他的女友，但女方任為良心過意不去，卻又擔憂失去朋友，兩度遭到男方性侵，女方認為兩人是知己，男方卻硬上她，還大言不慚回訊「妳濕了，應該不會被認為是性騷」，一怒下提告求償240萬元，法官審理時怒斥男子，「非自願性生理反應」不該歧視，判被告二度侵害性自主權，賠償50萬元。

根據判決書，這對相識已經十餘年的異性知己朋友兼同學，故被告與原告為關係密切之朋友。因為女方(A女)，多次遭到前男友劈腿背叛，男方就以友人身分開導關心，最後短暫成為男女朋友。

但是男方自己也有女友，分手後又與A女交往，兩人實際上卻是各自劈腿狀況，男方事後要求A女當他女友，但A女擔憂劈腿的事情爆發，又擔心若是談分手，男方未來會不理她，於是免強答應交往，但是卻遭到多次脅迫進行口交，雖女方多次拒絕，但男方仍不予理會。

107年10月某日，A女以為男方已明暸她的處境，不至於再進行性侵，於是要求男方擁抱慰藉，但男方卻又趁機要求A女為其口交，並告知「如果不從，則以後都不要見面了，你也知道後果」，未料A女勉強進行後，男方竟然獸慾大發直接壓上床性侵，造成女方嚴重身心受創。

隔年1月，男方邀約A女到家中商談兩人長久以來之糾葛，但女方抵達後，男方竟稱「我都變硬了、想要吃掉妳」對女方進行猥褻，但遭到抵抗並未性侵得逞。

事後女方LINE訊息質問男方為何又對她性侵，男方竟回覆「欺負妳」、「對不起，以後不會對妳做了」、「是我ＯＯ妳？」、「就這件事來看，是性騷擾。另外，就妳濕了，應該不會被認為是性騷擾」。此舉讓女方大怒，一氣之下向法院提告，並求償240萬。

法官發現，男方被女方控告性侵，且未有辯駁並隨即道歉，有違常情。法官還特別強調，駁斥男方說，「妳濕了，應該不會被認為是性騷擾」的說法完全無理，對受侵害婦女之「非自願性生理反應」，不應予以歧視，男方主張不予採信，判賠50萬元，仍可上訴。