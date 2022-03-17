時報金犢獎國際競賽創辦於1992年，致力於促進產學合作，作為企業、學校之間的橋樑，全球每年超過五十萬師生參賽，總人數迄今累積超過千萬人，參與品牌包含金融業、科技業、食品業、餐飲業、特色城市、信仰文化等，因此更被譽為青年創意奧斯卡，是全球青年學子的最高嚮往。本屆時報金犢獎國際競賽除了集結全球海內外市值超過千億品牌，共同為企業延攬台灣優秀人才外，也集結了台灣優秀大學共同參與。

本屆主視覺-原創只有一次，是由6636創意有限公司總經理紀淵字老師設計，畫面中呈現原汁原味的原創精神，這些小精靈他們都是一群超世代的原創享樂者，每天都在期盼著原創的降臨！原創，需要依靠洞察、冒險，勇敢大膽地過關斬將，才有機會露出曙光、靈光乍現，期許所有作品都能擁有原創精神，抬頭挺胸、昂首闊步，打造專屬自己創意的神主牌，為世界帶來更美好的未來!

主視覺設計師－紀淵字老師。(圖/時報獎執委會提供)

第三十一屆時報金犢獎國際競賽校園巡迴分享會有數十所學校參與，包含國立臺灣師範大學、國立臺北商業大學、國立彰化師範大學、國立臺北科技大學、國立高雄科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、輔仁大學、文化大學、世新大學等，而雲林科技大學、亞洲大學、樹德科技大學、復興商工、大明高中、振聲高中更是籌備了百人以上大型場次分享會，並邀請到6636創意有限公司總經理紀淵字、北市設計創辦人唐聖瀚、台灣邁肯傳播集團董事長暨執行長張志浩等業界知名大師，蒞臨分享會現場，為同學們補充創意能量，提升潛能、跨出新境界。

校園巡迴分享會。(圖/時報獎執委會提供)

本次時報金犢獎合作品牌眾星雲集，題型多元且切中市場趨勢，市值超過千億大品牌比比皆是，而今年題型大致分為五項，首先是以環境永續、ESG、SDGs等全球企業重要的經營課題，包含旺旺集團、台新銀行公益慈善基金會、伊利集團安慕希酸奶；聯合國於2015年宣布了「2030永續發展目標」，包含17項 SDGs 目標，目標在2030年前，共同解決包括貧窮、水污染、氣候變遷、城市永續等問題，本屆推出這樣題型讓同學們學習以創意思考更高度的議題。

其次為現在最熱門的IP經濟、品牌形象相關企業，包含永慶房屋、技嘉、海底撈、映客直播等；行銷企劃類則由PChome推出現在最熱門行業-電商行銷，以及旺旺集團的網路行銷；產品形象包裝品牌則有永和豆漿；以及以城市行銷、文創經濟為主的崑崙關、台南學甲慈濟宮等十二大企業品牌及單位，希冀集結企業力量，將同學的視野拓展至國際觀點。

本次第三十一屆時報金犢獎國際競賽，自即日起至5/15截止收件，更多競賽詳情，請洽：