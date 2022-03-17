熬過風波重返生活軌道的男星江俊翰，如今正忙拍電視劇《黃金歲月》，劇情走到他與戲中的愛侶去度蜜月，因此江俊翰托劇本安排的福，得了幾天休假日，他仍持續更新社群，這幾天分享的都是休假的愜意時光，其中，江俊翰貼出一張自拍照，被發現這張照片有點奇怪之處，仔細一看，他的手腕上竟浮現人臉，引發熱議。

江俊翰劇中角色被安排去度蜜月，他因此得到一段空閒時間，日前他在臉書PO文，表示自己其實是一個超級喜歡工作的人，但如今都50歲了，面對休假的心態跟先前已經不同，「我覺得現在已經不像以前一樣年輕，適度的休息真的很需要…」。

北部這兩個月幾乎都泡在陰雨中，江俊翰幸運地在假期時遇上好天氣，直呼好喜歡，「陽光真的有某種療癒的功能」，希望粉絲們也能享受愉快的時光，而休假讓他最開心的，其實是「我又可以享受幾天不用刮鬍子的生活了」，江俊翰隨文附上自己躺床上發懶的自拍照，沒想到藏著大亮點。

江俊翰曬躺床自拍照，赫見手腕處有張人臉。(翻攝自江俊翰Ricky臉書)

他在同一篇文章補充，有網友留言給他，說他舉起來放頭上的那隻手上，靠近手腕處有一張人臉圖，讓江俊翰直呼：「太神奇了」，但沒想要自己嚇自己，反倒換個思考，笑稱：「看起來像是有個『守護神』一直在我身邊保護著我」。