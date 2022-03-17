台驊投控(2636)投資航運股眼光精準，昨天公告以每股151.31元處分長榮股票2000張，一次獲利2.06億元，台驊本周接連公布處分長榮(2603)及陽明(2609)，總計為公司賺進約5.88億元。

台驊本周一公告處分長榮2205張，每股平均價格156.06元，處分利益2.42億元；同一天公告陽明處分2800張，每股平均價格126.29元，處分利益1.4億元；昨天再公告處分長榮2000張，每股平均價格151.31元，處分利益2.06億元，市場焦點在於看好貨櫃景氣，但長榮股票卻歸零。

台驊投控董事長顏益財不久前才指出，今年貨櫃航運景氣「萬里晴空，順風順水」，未來3至5年都將是穩定獲利狀態。長榮也才剛剛在周二宣布發放股息及現金減資，但台驊卻在昨天立刻出清長榮，從一張不賣到一張不留，引爆網友熱議。

網友指出，「台驊手上還有陽明16500張，有陽明的小股東要小心了」。網友也戲稱「台驊高割離席」、「一張不賣沒錯，因為一次要賣2000張」、「推了長榮一把，台驊等著被收掉攬貨權」、「看看那些中環、皇翔之類的，顏董真的航海王」。

對於賣掉長榮所有股票以及部分陽明持股，台驊表示，公司近期處分手上持股，主要因為最近大盤不穩定，因此決定先結清持股，等好時機再買進。至於陽明部分，台驊重申主要以長期持股為目標，所以帳上放在OCI（其他綜合損益）。對於所謂一張不賣，顏益財先前記者會上澄清一張不賣指的是陽明早期認購現增的長投部分，處分都是短投。

但也有人認為，公司經營階層本來就有守住公司獲利及股東權益的責任，對景氣看法與實際作法可能背道而馳，必須面對外界的批評，但終究不能犧牲到公司股東權益，就像去年最後台驊放棄認購陽明增資，改由董事長本人出面認購道理接近，在維護股東權益，台驊作法是對的起股東。