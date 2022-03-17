54歲男星「鐵頭警官」汪建民過去演出《台灣靈異事件》走紅，近年他淡出螢光幕，還多次捲入欠債風波，上月有網友在爆料公社曬出他拿借據一臉憔悴的照片，痛批：「麻煩分享，藝人欠錢」。而神隱多月的汪建民最近終於被媒體找到，他首度鬆口被催債真相，報平安稱自己人沒事，並稱這段時間還是借錢度日，他不擔心無法還錢給朋友，直說：「沒有對不起誰」。

澎恰恰2年前宣布破產時，點名表示在汪建民牽線下認識了6家地下錢莊，借了數千萬，才因債滾債欠下高達2.4億台幣債務。而汪建民自己近年也在鏡頭前銷聲匿跡，傳欠下的債務數字高達2000萬，但未獲他證實，先前他受訪被問財務狀況，否認是投資失利，主因是「不懂理財加高利貸」，才使自己陷入困境。

上月有網友在爆料公社曬出和汪建民對話截圖，稱自己是汪建民的債主，表示：「尋找藝人汪建民，1月開始到現在，電話不接訊息不回，大樓管理員說他沒回來，因為汪建民有欠我錢，麻煩分享，藝人欠錢。」並分享兩人最後一次在Line通話是今年的1月5日，之後汪建民就人間蒸發，還傳出有女密友出面幫他喬事。

對此，據《聯合新聞網》報導，汪建民神隱消失多月後，昨(16日)終於現身受訪，他承認債務纏身但人沒事，這段時間他仍借錢度日，金額都在幾萬塊台幣左右，朋友除了擔心他，也不知他是否會還錢，汪建民則說：「沒有對不起誰，有時間再解釋清楚」，至於媒體勸他是否能考慮向澎恰恰等人現身，或回到螢光幕工作還債，且警方若能介入也會比較安全，汪建民不置可否，僅說會再思考可能性。