小編今天（17日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮法說會落幕，除公布配息18元的股利政策，董事會更破天荒決議減資六成，市場一片驚呼聲中，現金股利搭配減資利多卻失靈，長榮股價16日開高走低，一度打至跌停，市場完全摸不著頭緒，惟摩根大通、匯豐證券、富邦投顧等樂觀派研究機構不離不棄，而美銀證券看法最悲觀，投資評等劣於大盤，只給117元目標價。

【1】市場對減資一頭霧水 長榮爆量慘跌

長榮股價16日相當不給力，開盤沒多久觸及單日最高163.5元，隨後開啟兩階段下殺，先前押寶的買盤大舉獲利了結，加上當沖勢力助跌，長榮午盤遭打到142.5元跌停板價位，熱門人氣股潰敗，台股在全球股市中獨弱，表現甚至遠不及受封城停工影響的陸股。

【2】扯！一張不賣變一張不留 台驊賣光長榮爆賺逃命

台驊投控近日頻頻賣股，16日公告再度賣出長榮海運2,000張持股，每股平均價格151.31元，交易總金額3.02617億元，處分利益2.06249億元，將可貢獻台驊EPS約1.46元，至此台驊完全出清手中長榮持股。

【3】超級央行周來了！打房今恐祭第5波 預估6月升息

超級央行周，美、英、日三大央行會議接連登場，美國聯準會（Fed）在台北時間17日凌晨2時發布會後結論，台灣央行緊接著舉行第一季理監事聯席會議，無縫接軌做出最妥適政策因應，市場表示，利率調整可能延後至6月，至於房市管制可能有第五波措施。

【4】美國聯準會宣布升息1碼 10年期美債息2.2％ 飆3年新高

美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨料宣布調高利率1碼，為2018年來首次升息，且政策立場會明顯偏鷹，這已反映在美國10年期公債殖利率走勢，周三盤中最高升破2.20％，一舉衝上近3年高點。但俄烏戰爭等不確定性因素干擾下，Fed升息步調可能放慢，另外經濟衰退機率也升高。

【5】妖鎳大戰 開市一度又休市

暫停交易一周的鎳金屬在周三（16日）重新恢復交易，並首度啟用5％的漲跌幅限制，結果一開盤鎳價就被打入跌停。隨後倫敦金屬交易所（LME）宣布，由於出現技術問題，再度對鎳暫停交易。