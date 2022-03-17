南韓知名女團2NE1於2016年宣布解散後，4名成員CL（李彩麟）、朴春、Dara和Minzy（孔旻智）雖然都各自朝著不同的領域發展，但感情深厚的她們仍經常聚會為彼此加油打氣。而近期她為了替即將發行全新個人單曲《花》的朴春打氣，4人難得聚集在一起，並在社群媒體上公開聚會影片，網友卻發現朴春似乎長得跟以前不一樣，意外引發話題。

朴春15日於個人IG上貼出與CL、Dara和Minzy聚在一起吃飯、聊天的影片，而影片一開始就是朴春的自拍，過了一陣子才轉向其他成員，開心的對著鏡頭打招呼，並替朴春宣傳新歌。但部分網友一看到影片，就發現朴春疑似開了美顏濾淨功能使她的五官變得不太自然，讓網友紛紛表示「把朴春的美顏相機app給卸載了」、「就說姐的表情怎麼這麼怪」、「我還以為她又去整了」、「這個美顏也是醉了」、「好險只是個濾鏡」、「一看影片還在想這是誰」。

但大部分的粉絲一看到她們合體後都忍不住留言「是誰在螢幕前哭了，是我」、「只要我活得夠久，就能看到她們合體」、「永遠的21」、「我天！有生之年竟能看到她們合體」、「姐姐們合體回歸吧」、「解散太可惜了，超想妳們」意外引發話題。

事實上，朴春過去曾以渾厚嗓音、迷人長腿而受到海內外大批粉絲的喜愛，但在2014年疑似從美國攜帶違禁藥物而被輿論扭曲為吸毒女星讓她遭到公司冷凍，人氣一落千丈，直到2018年簽入新東家，經檢方調查後發現她患有「注意力缺失症」，在美國是合法用藥最後以無罪論處置，才逐漸洗刷當年冤屈。