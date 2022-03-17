國1北上岡山段4車追撞 一度紅爆回堵4公里 08:372022/03/17 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上岡山路段17日上午7時許發生4車追撞，造成後方路段一度紅爆，車流回堵4公里。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上351.4公里、岡山路段今 （17日）上午7時許發生車禍，據了解現場有4輛自小客車追撞，占用外側路肩，警方獲報後已緊急出動排除狀況，詳細情況仍待進一步釐清。該處路段一度回堵4公里，塞成紅爆，目前該路段已逐漸恢復成中等速度，落在時速47至58公里。 國1北上五股交流道5車連環撞 車流一度回堵2公里 國道1林口火燒車 男急拉母親下車幸運逃命 #國道 #北上 #岡山 #即時路況 #國道路況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道1北上24K火燒車 貨櫃車頭陷入火海一度回堵2公里 13:512022/03/10 社會 上班族注意！ 國1北上台北段2車追撞 紅爆塞4公里 08:022022/03/16 社會 國道二號3車連撞 轎車橫躺路中 車頭嚴重扭曲變形 16:272022/03/11 社會 國道工程車又被撞 國1下營段轎車車頭全爛橫擋大塞車 09:182022/03/10 社會 防疫遊覽車國道撞7車 車內居檢民眾均平安抵達防疫旅館 17:382022/03/12 社會 國一南下大貨車火燒車 車頭全毀、無人傷亡受困 22:022022/03/12 社會 防疫遊覽車國道一號追撞7車 6人受傷送醫 04:102022/03/13 地方新聞 uTagGO助攻綠色行車 國道、停車都減碳 15:312022/03/15 生活 提前掃墓避塞車！ 連假前2周休北高國道享優惠 16:202022/03/10 生活 380萬休旅車國道拋錨 牙醫車主「如坐移動棺材」嗆車廠 20:312022/03/15 社會 目睹國道車禍報警被討1.2萬散落物處理費 網怒炸：官僚澆熄熱心 19:352022/03/13 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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