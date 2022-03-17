國道1號北上351.4公里、岡山路段今 （17日）上午7時許發生車禍，據了解現場有4輛自小客車追撞，占用外側路肩，警方獲報後已緊急出動排除狀況，詳細情況仍待進一步釐清。該處路段一度回堵4公里，塞成紅爆，目前該路段已逐漸恢復成中等速度，落在時速47至58公里。